¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡×¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¡¦¹õÀî¸×Å°¤¬·Þ¤¨¤ë¡Ö³ÐÀÃ¡×¤Î»þ
¡¡B¥êー¥°»²Æþ5Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ï¡¢½é¤ÎB1¥·ー¥º¥óÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤Æ9¾¡21ÇÔ¤ÎÅìÃÏ¶è11°Ì¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇB2¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖB1¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥ì¥Þ¥Ë¥¹HC¤Ï¸ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢7ÇÔ¤Ï2¥´ー¥ë¡Ê6ÅÀ¡Ëº¹°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Ï³Î¼Â¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Î¹õÀî¸×Å°¤Ï¡¢B1¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Éé¤±¤¿»î¹ç¤Ï½ÐÂ¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤ÎÇØÃæ¤Ï¾ï¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë½¤Àµ¤ò½Å¤Í¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åì³¤Âç³Ø»þÂå¤Ë¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¹õÀî¤Ï¡¢2023－24¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆAÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¥±¥¬¤Ç¤Î·ç¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·ー¥º¥ó¤ÏB2¥×¥ìー¥ª¥ÕMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢B1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡ÊÀèÈ¯½Ð¾ì9»î¹ç¡Ë¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥×¥ìー¥¿¥¤¥à21Ê¬9ÉÃ¤Ç10.0ÆÀÅÀ4.0¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¨ー¥¹Î¥Ã¦¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¡È¹¶¤á¤ë³Ð¸ç¡É
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡³«ËëÅö½é¤«¤éÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤Î°Õ¼±¤À¡£³«Ëë15»î¹ç¤Ç4»î¹ç¤À¤Ã¤¿2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î15»î¹ç¤Ç6»î¹çÏ¢Â³¤ò´Þ¤à9»î¹ç¤Ë¡£Å¾µ¡¤Ï11·îÃæ½Ü¤ËÂç¹õÃì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥êー¤¬±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤¬Î¥Ã¦¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¡£ºÙ¤«¤¯¸À¤¨¤Ð¡ÈÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¡É¤è¤ê¡È»×¤¤ÀÚ¤ê¥×¥ìー¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯ÌÀ¤±¤Î12·î¡¢¹õÀî¤ÏºÇ½é¤Î3»î¹ç¤ÇÊ¿¶Ñ18.0ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£12·î14Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°Àï¤Ç¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È6ËÜÀ®¸ù¤ò´Þ¤à¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î28ÆÀÅÀ¡Ê±äÄ¹Àï¤Ç10ÆÀÅÀ¡Ë¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤µ¤é¤ËÆ±20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B1²¦¼Ô¡¦±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢16ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î5»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨¤¬18¥Ñー¥»¥ó¥ÈÂæ¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¤¬¡¢1·î4Æü¤ÎÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄ¹¤Î30Ê¬12ÉÃ¥×¥ìー¤·¡¢21ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£¥Áー¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò6¤Ç»ß¤á¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤òÅ·¹ÄÇÕ¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¡¢ÇÈ¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¹õÀî¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Áー¥à¤òËÍ¤¬¾¡¤¿¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡1·î16～18Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëB¥êー¥°¡¦¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¡Ê¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B. LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ë¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ï¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Î11·î¾å½Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥Þ¥Ë¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¹õÀî¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¹õÀî¤Ï¡¢¡È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î³ØÀ¸¡È¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£»î¹ç¡¢Îý½¬Ìä¤ï¤º¥×¥ìー±ÇÁü¤ò¤¤¤Ä¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤è¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸þ¾å¿´¤¬¶¯¤¤¡£¤¤¤¤¼ÁÌä¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤¤¤¤°Õ¸«¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ï¡¢¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·¡ÊÈ¿±þ¤¬¡Ë¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ËÁê±þ¤·¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹õÀîËÜ¿Í¤â²ÝÂê¤È¼ê±þ¤¨¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÀÅÀÌÌ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤è¤ê¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿»î¹ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤Ï1ËÜ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢20ÅÀ¶á¤¯¼è¤Ã¤Æ¤â6¸Ä¤â¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê12·î10Æü¡¦¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»Àï¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËB1¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤Ø――¡£
¹õÀî¸×Å°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢B1¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
Ê¸¡áËÒÌîË
¡ÚÆ°²è¡Û¹õÀî¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î20ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿FEÌ¾¸Å²°Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü