¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç»þÂå¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½Ù²ÏÂæÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¹õÅÄ´ð¼ùÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö½¨µÈ¤â°ìÂå¤ÇÅ·²¼¿Í¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤â¡¢ÁêÅö¤ËÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹õÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø½¨µÈ¤òÅ·²¼¿Í¤Ë¤·¤¿ÃË ±©¼Æ½¨Ä¹ ÂçÂçÌ¾¤È¤Î³°¸ò¤ÈÎÎ¹ñÅý¼£¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½¨Ä¹¤Î¡Ö³°¸ò¡×ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÌ¾¤¿¤Á
½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½¨Ä¹¤ÎÀ¯¼£Æ°¸þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¸ò¡×¤È¡ÖÎÎ¹ñÅý¼£¡×¤ÎÌäÂê¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡£Á°¼Ô¤Î¡Ö³°¸ò¡×¤Ï¡¢³°ÍÍÂçÂçÌ¾¤È¤Î¸òÎ®¤È¤½¤ì¤Ø¤Î¼è¼¡¡¦¡Ö»ØÆî¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ËÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿¥ÅÄ¿®Íº¡Ê1558¡Á1630¡ËÈøÄ¥¡¦°ËÀªÈ¾¹ñ
ÆÁÀî²È¹¯¡Ê1542¡Á1616¡Ë½Ù²Ï°Ê²¼¸Þ¤«¹ñ
ÌÓÍøµ±¸µ¡Ê1553¡Á1625¡Ë°Â·Ý°Ê²¼¶å¤«¹ñ
¾®ÁáÀîÎ´·Ê¡Ê1533¡Á97¡ËÌÓÍø²È¤Î°ìÌçÂçÌ¾¡¢¤Î¤Á°ËÍ½¡¢ÃÞÁ°¤ÎÎÎ¹ñÂçÌ¾
µÈÀî¸µÄ¹¡Ê1548¡Á87¡ËÌÓÍø²È¤Î°ìÌçÂçÌ¾¡¢½Ð±À¸ÍÅÄÎÎ¤ÎÎÎ¹ñÂçÌ¾
Æ±¡¡¹²È¡Ê1561¡Á1625¡Ë¸µÄ¹¤ÎÄï¤Ç¸å·Ñ¼Ô
Ä¹½¡²æÉô¸µ¿Æ¡Ê1539¡Á99¡ËÅÚº´°ì¹ñ
ÂçÍ§½¡ÎÛ¡Ê1530¡Á87¡ËË¸å°ì¹ñ
Æ±¡¡µÈÅý¡Ê1558¡Á1605¡Ë½¡ÎÛ¤ÎÃäÃË¤Ç¸å·Ñ¼Ô
ÅçÄÅµÁµ×¡Ê1533¡Á1611¡Ë»§Ëà°Ê²¼»°¤«¹ñ
Æ±¡¡µÁ¹°¡Ê1535¡Á1619¡ËµÁµ×¤ÎÄï¤Ç¸å·Ñ¼Ô¡¢¤Î¤ÁÂç¶ù¡¦Æü¸þ¤ÎÎÎ¹ñÂçÌ¾
³°ÍÍÂçÂçÌ¾¤òÀ¯¸¢¤Ë½¾Â°¤µ¤»¤ë
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
½¨µÈ¤Î¡ÖÅ·²¼°ìÅý¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é³°ÍÍÂçÂçÌ¾¤òÀ¯¸¢¤Ë½¾Â°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÅçÄÅ²È¤¬½¾Â°¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢½¨Ä¹¤¬¼è¼¡¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Û¸å¾å¿ù·Ê¾¡¤ÈÈîÁ°ÎµÂ¤»ûÀ¯²È¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á½¨Ä¹¤Ï¡¢À¯¸¢¤Ë½¾Â°¤¹¤ëÂçÂçÌ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ØÆî¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½¨Ä¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÂçÌ¾¤¬À¯¸¢¤Ë½¾Â°¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¼è¼¡¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¼è¼¡¤È¡Ö»ØÆî¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¡£¼è¼¡¤ÏÉáÄÌÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼è¼¡¹Ô°Ù¤Î¤¦¤Á¡¢½¾Â°ÂçÌ¾¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»öÅª¡¦À¯¼£Åª¤Ë»ØÆ³¤¹¤ëÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ØÆî¡×¤ÎÍÑ¸ì¤òÍÑ¤¤¤ë¡£
½¨Ä¹¤è¤êÇ¯Ä¹¤ÎÂçÂçÌ¾¤â
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ì¤é¤ÎÂçÂçÌ¾¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÍ§½¡ÎÛ¡¦¾®ÁáÀîÎ´·Ê¡¦ÅçÄÅµÁµ×¡¦Æ±µÁ¹°¤Ï½¨Ä¹¤è¤ê¾¯¤·Ç¯Ä¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹½¡²æÉô¸µ¿Æ¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤Û¤ÜÆ±Ç¯Îð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½¨Ä¹¤ÈÆ±À¤Âå¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢½¨Ä¹¤è¤êÂç¤¤¯Ç¯¾¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ç¯Îð¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢´Ø·¸À¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÎÎ¹ñÅý¼£
¸å¼Ô¤Î¡ÖÎÎ¹ñÅý¼£¡×¤Ï¡¢½¨µÈ¤ò¼çºË¼Ô¤È¤·¤¿±©¼Æ¡ÊË¿Ã¡ËÀ¯¸¢¤Î¼óÅÔ¡¦Âçºä¤Î¶á¹Ù¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¡¢ÂçÏÂ¡¦µª°Ë¡¦ÏÂÀô»°¤«¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é»°¤«¹ñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæÀ¤Á°´ü°ÊÍè¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»û¼Ò¸¢Ìç¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÎ¹ñÂçÌ¾¤ÎÅý¼£²¼¤Ë½½Ê¬¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½¨Ä¹¤Ï¤½¤ì¤é»°¤«¹ñ¤òÎÎ¹ñ¤È¤·¡¢ÎÎ¹ñÅý¼£¤òÄÌ¤·¤ÆÎÎ¹ñÂçÌ¾¤ÎÅý¼£²¼¤Ø¤ÎÊÔÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤ËÀ¯¸¢¤ÎÅý¼£²¼¤Ø¤ÎÊÔÀ®¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢ÎÎ¹ñÂçÌ¾¤ÎÅý¼£²¼¤Ë½½Ê¬¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¨Ä¹¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
