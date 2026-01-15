Open¤¬AI¥Á¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¡ÖCerebras¡×¤È1.5Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢Cerebras¤ÎÄãÃÙ±ä¿äÏÀ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAI¤ò³ÈÄ¥
OpenAI¤ÈCerebras¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢OpenAI¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ËCerebras¤ÎAI¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖAI¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈOpenAI¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTechCrunch¤¬¾ðÊó¶Ú¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenAI¤ÈCerebras¤Î¼è°úµ¬ÌÏ¤Ï100²¯¥É¥ë(Ìó1Ãû5800²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
OpenAI¤Ï¡ÖCerebras¤ÎÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿äÏÀ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥ÉÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö750MW¤ÎÄ¶ÄãÃÙ±äAI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òOpenAI¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤ÈCerebras¤Ï2017Ç¯°ÊÍè¡¢ÉÑÈË¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ä½é´üÃÊ³¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤·¡¢¡ÖAI¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬Í»¹ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¿®Ç°¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
OpenAI¤Î¥µ¥Á¥ó¡¦¥«¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡¢¡ÖOpenAI¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¡¢²óÉüÎÏ¤Î¹â¤¤¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Cerebras¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÀìÍÑ¤ÎÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¿äÏÀ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê±þÅú¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAI¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Cerebras¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤êCEO¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¡ÖOpenAI¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÎAI¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÊÑ³×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤ÏAI¤òÊÑ³×¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¤¯¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cerebras¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¿äÏÀ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤Ï¡¢GPU¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëLLM¤ÈÈæ¤Ù¤Æ±þÅúÂ®ÅÙ¤¬ºÇÂç15ÇÜ¤â¹âÂ®¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤È»Â¿·¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Cerebras¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Cerebras¤ÎÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¿äÏÀ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢OpenAI¤Ï¡Ö2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Cerebras¤Ï¡ÖCerebras¤Î750MW¤Î¥¦¥¨¥Ï¥¹¥±¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ï2026Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹âÂ®AI¿äÏÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£