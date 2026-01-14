½Ð»ºÈñÍÑ¤Î¤¿¤á¤ËÎ×·î¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¿·À¸»ù²¾»à¡×¾õÂÖ¡Ä¤É¤óÄì¤Î¡È15ºÍ¤ÎÊì¡É¤òµß¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡½Ð»ºÄ¾Á°¤ËÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¼«¤é¿È½Å¤ÎÂÎ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤¿¡Ö15ºÍ¤ÎÊì¡×¤Î¶ìÆ®¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û8ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¡õÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯»Ñ
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¡Ê¸½ºß33ºÐ¡Ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤ÇÆþÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»º¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ë8ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¡¢Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¿Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬Åª±ç½õ¤âË¾¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢°û¿©Å¹¤ä¹©¾ì¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤¿¡£Âç¤¤á¤ÎÉþ¤Ç¤ªÊ¢¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚÇ÷Áá»º¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÎ×·î¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢10Âå¤Î¾¯½÷¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á¹ó¤ÊÇ¥ÉØÀ¸³è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤·¤¿²æ¤¬»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»º¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î¤¤¤Î¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢·ì±Õ¤äÍÓ¿å¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¼«ÎÏ¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿·À¸»ù²¾»à¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÝ°é´ï¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ°¤¤¹¤®¤¿¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤áÂ³¤±¡¢¿¼¤¤¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀäË¾¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã´Åö¤·¤¿½õ»º»Õ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½õ»º»Õ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ØµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¬¤³¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¯¤ª¤í¤¦¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï7¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ëÎ©ÇÉ¤ÊÊì¿Æ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»þ¤Î½õ»º»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¸å¤Ë¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ´Ç¸î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤ÎºÇ¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é½õ»º»Õ¤Î»ñ³Ê¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£15ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢º£¡¢¼«¤é¤¬Ã¯¤«¤òµß¤¦Â¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£