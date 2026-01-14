VW¿··¿¡Ø¥´¥ë¥ÕGTI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¡Ù±Ñ¹ñ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤Ø¡¡Ìó1000Ëü±ß¤«¤é¡¡GTI»Ë¾åºÇ¶¯¡õºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·
È¾À¤µª¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ÎGTIÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥´¥ë¥ÕGTI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¡Ù¤Î±Ñ¹ñ²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4Ëü7995¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1025Ëü±ß¡Ë¤È¡¢GTI¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û½éÂåÃÂÀ¸¤«¤éÈ¾À¤µª¡ª ºÇ¹â½ÐÎÏ325ps¤ÎFF¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡Ú¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕGTI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´16Ëç
1975Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿GTI¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¡ÖºÇ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥´¥ë¥ÕGTI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¡Ù ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó
¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¥´¥ë¥ÕGTI¡ÊMk8.5¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤2.0LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ØEA888¡Ù¤Î¹â½ÐÎÏ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ325ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯42.8kg-£í¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
É¸½à¤Î¥´¥ë¥ÕGTI¤è¤ê60ps¡¢5kg-m¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È»Ö¸þ¤ÎGTI¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â25ps¤È2kg-m¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¤Ï¡¢0-100km/h²ÃÂ®5.5ÉÃ¡ÊGTI¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤è¤ê0.1ÉÃÃ»½Ì¡Ë¡¢0-200km/h²ÃÂ®16.9ÉÃ¡ÊÆ±0.4ÉÃÃ»½Ì¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡Ê0-100km/h²ÃÂ®5.4ÉÃ¡Ë¤Ë¤âÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤270km/h¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ã¥·¡¼ÀßÄê
¤·¤«¤·¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ï½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥é¡¼¥¹¡¦¥Õ¥í¥ß¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼°¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤·¡¢¼Ö¹â¤ÏGTI¤è¤ê20mm¡¢GTI¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤è¤ê5mmÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥´¥ë¥ÕGTI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¡Ù ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó
¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥ì¡¼¥ÈÄ´À°¡¢¤ª¤è¤ÓÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Ð¡¼¡ÊÌó-2.0ÅÙ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¹äÀ¸þ¾å¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î²þÎÉ¡¢¤ª¤è¤Ó¥í¥¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¢¡¼¥à¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¶¯²½¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀèÂåMk7¤ÎGTI¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥É¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥¸¥ª¥á¥È¥ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÃ¤ËµÞ¤ÊÊý¸þÅ¾´¹»þ¤Ë¤ª¤±¤ë²£Êý¸þ¤Î¹äÀ¤È¥È¡¼°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢DCC¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥·¥ã¥·¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡¢VDM¡Ê¥Ó¡¼¥¯¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤ÎÄ´À°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÀìÍÑ³«È¯¤Î¥»¥ß¥¹¥ê¥Ã¥¯¤òÁõÃå
¶¯²½¥·¥ã¥·¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Æ¥ó¥¶¡¦¥ì¡¼¥¹¡Ê235/35 R19¡Ë¤À¡£Á°À¤Âå¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥¶¡¦¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¤â1ËÜ¤¢¤¿¤ê1.2kg·ÚÎÌ¤Ç¡¢19¥¤¥ó¥ÁÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ø¥ô¥¡¥ë¥á¥Ê¥¦¡Ù¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥í¥ß¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤Ç¡¢GTI¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÈæ¤Ù¤Æ1ËÜ¤¢¤¿¤ê2kg°Ê¾å¤Î¥Ð¥Í²¼½ÅÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥é¥Ý¥ô¥£¥Ã¥ÁÀ½¥Á¥¿¥ó¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë11kg¤Î·ÚÎÌ²½¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡Ø¥´¥ë¥ÕGTI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¡Ù ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó
¥¿¥¤¥ä¤Ï¥É¥é¥¤¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ã¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢²Ù½Å»þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥É¥¦¥©¡¼¥ë¤Î¹äÀ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Õ¥í¥ß¥¯»á¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²£Êý¸þ¤ÎÎÏ¤ÎÈ¯À¸¤¬¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎGTI¤è¤ê¤âÀû²óÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó50¤Ï¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¡¦¥Î¥ë¥È¥·¥å¥é¥¤¥Õ¥§¤Ç7Ê¬46.13ÉÃ¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¥´¥ë¥ÕR 20¥¤¥ä¡¼¥º¤ò´Þ¤á¡¢ÎÌ»º¥´¥ë¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
GTI¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¢²¼Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Î¡Ö50¡×¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤ËÆÈ¼«¤Î°Õ¾¢¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£