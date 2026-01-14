Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」が有線で60W充電に対応し、充電スピードを大幅に上げるとの噂が報じられています。

これまでもS26 Ultraが有線60W充電に対応するという情報は何度か伝えられてきました。ここ数年、Galaxy SシリーズのUltraモデルは最大45Wにとどまっていたため、実現すれば大きな進化になると期待されています。

さらに昨年末には、Samsung公式サイト上に60W対応の電源アダプターがひっそりと掲載され、こうした噂を裏付ける動きとして注目されました。ただし、実際に充電速度がどの程度向上するのかは不明でした。

そうしたなか、著名リーカーのIce Universe氏がXで新たな情報を共有。同氏によると、Samsungの「公式」テスト結果では、Galaxy S26 Ultraはバッテリー残量0％から75％までをわずか30分で充電できるとのことです。

Official test results for the Samsung Galaxy S26 Ultra’s all-new 60W charging show it can charge from 0 to 75% in 30 minutes.

— Ice Universe (@UniverseIce) January 8, 2026

ただし、このテストはSamsungが管理した条件下で行われたものであり、実際の使用環境では充電時間が前後する可能性があるとされています。

参考までに、この充電速度はフラッグシップスマートフォンとして見れば十分に高速な部類です。中国メーカーのXiaomiやOnePlusが採用する100W超の急速充電には及ばないものの、iPhone 17 Pro Maxの最大約40W、30分で約67％とされる充電速度は上回る計算になります。

