【1位〜6位】1月14日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】獅子座
総合運：★★★★★
今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、うれしい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。
金運
普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
ラッキーアイテム：カーディガン
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】魚座
総合運：★★★★★
個性や斬新なアイディアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。まわりからの評価もグンと高まりそうです。
恋愛運
なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。
金運
金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。
ラッキーアイテム：マドラー
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】水瓶座
総合運：★★★★☆
運気の追い風が吹いてきて、なにごとにも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。
恋愛運
恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友だちのためになにかをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。
金運
｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイディアが湧きそうな金運です。友だちとの雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！
ラッキーアイテム：携帯電話
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】双子座
総合運：★★★★☆
今日、知りあった人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。
恋愛運
うれしいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知りあったりするかもしれません。友だちから「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。
金運
｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。
ラッキーアイテム：シルク
ラッキーカラー：ピンク
【5位】天秤座
総合運：★★★☆☆
気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。
恋愛運
何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せをつかめる運気です。
金運
｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友だち、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友だち、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！
ラッキーアイテム：エディターズバック
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】蠍座
総合運：★★★☆☆
今日のあなたに幸運を運んでくれるのは、芸術や表現。音楽や写真、文学、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みのジャンルを楽しむのもOKですが、これまで目を向けなかったものにも手を伸ばしてみると、さらなる幸運が。
恋愛運
今日は相手の都合や希望に対して、ちょっと無理してでもあわせたくなるかも。しかしそうすると「自分もこうしてほしい」と、見返りを求める気持ちが生まれる可能性大。最初から無理などしなければ、平和に過ごせます。
金運
お金との付きあい方が、グンと上手になる金運好調日！｢これ、欲しい！｣という衝動に駆られる瞬間もありそうですが、まずは必需品が十分にそろっているかどうかをチェックして。その過程で、お金との縁が強くなる運気です。
ラッキーアイテム：鏡
ラッキーカラー：グリーン