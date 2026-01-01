¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö ～Villain Style～¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬ËÜÆü11»þ¤è¤ê³«»Ï¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö ～Villain Style～¡×¤ò°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ë¤Æ1·î13Æü11»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥Ðー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡£
¡¡¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Çò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤µ¤ó¡¢»âÇò¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äB5¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É¡¢¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥ªー¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ô¥£¥é¥ó¥Æー¥Þ°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤È¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Á´8¼ï¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö ～Villain Style～¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Çò¾å¥Õ¥Ö¥¾Þ Çò¾å¥Õ¥Ö¥ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó18.5cm
Âç¿À¥ß¥ª¾Þ Âç¿À¥ß¥ª ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó19cm
³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¾Þ ³Ñ´¬¤ï¤¿¤á ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó18.5cm
»âÇò¤Ü¤¿¤ó¾Þ »âÇò¤Ü¤¿¤ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó19.5cm
Çò¾å¥Õ¥Ö¥ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¾Þ Çò¾å¥Õ¥Ö¥ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§B5
Âç¿À¥ß¥ª ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¾Þ Âç¿À¥ß¥ª ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§B5
³Ñ´¬¤ï¤¿¤á ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¾Þ ³Ñ´¬¤ï¤¿¤á ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§B5
»âÇò¤Ü¤¿¤ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¾Þ »âÇò¤Ü¤¿¤ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§B5
¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¾Þ ¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Á´4¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó4.5cm
¡¡¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾þ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Çò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤µ¤ó¡¢»âÇò¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¾Þ ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
Á´8¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó5.5cm¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£°Û¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¾Þ ¥ªー¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´8¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó9.5cm
¡¡Çò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤µ¤ó¡¢»âÇò¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ªー¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ë¥ªー¥í¥é²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿ßê¤á¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à
Á´4¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó8cm
¡¡Çò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤µ¤ó¡¢»âÇò¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡£
¿ä¤·¤¿¤¤Ì¾¡ª¾Þ ¿ä¤·¤¿¤¤Ì¾¡ª¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à
Á´8¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó7cm
¡¡Çò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤µ¤ó¡¢»âÇò¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¡£¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡§A4
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¾Þ ¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ÎÁ´¼ï¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬4·îËöÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁª¿ô¤Ï50¥»¥Ã¥È¡£
¢¨Ä©Àï»þÅÀ¤ÇÅöÁª¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¿ô¤ÏÅ¹Æ¬¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Î¹ç»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¾Þ ¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ÎÁ´¼ï¥»¥Ã¥È¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Ï¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)COVER
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤È¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£