º§Ìó»ØÎØ¤¬¡Ö°ìÈÖÍß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡Ä´î¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤³¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î»ØÎØ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤é¤Ã¤¿»ØÎØ¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
Èà¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÍß¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢Èà¤â¾Ð¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤âÈá¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ìÈÖÍß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
½»µÈ¤Ï1¤Ä¤Î°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤Þ¤Ç·ù¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡Ø1²óÊÖÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤·¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡© ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤éÄü¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë3¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×
»ä¤â¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÈÖ·ù¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ£¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
»ä¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Þ¤¯¤ë
¢Èà¤¬¤Ê¤¼¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡Ê¥À¥¤¥ä¤Î¼Á¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤É¡ËÇØ·Ê¤òÊ¹¤¯
£¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 34ºÐ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡»ØÎØ¤è¤ê¤â¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¡×¤ò¸Ø¤Ã¤Æ
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡ª º§Ìó»ØÎØ¤Î³èÌö´ü´Ö¤Ï·ëº§¼°¤Þ¤Ç¡ª Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö·ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ¤³¤³¤ÇÅÜ¤ê½Ð¤¹ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é2¿Í¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯²ÈÄíºî¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÈà¤òÁª¤ó¤À¼«Ê¬¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÅìµþÅÔ 43ºÐ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡¡Ö¤¤¤Ä¤«»÷¹ç¤¦Æü¤¬Íè¤ë¡×¤È¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤¯
º£¤Ï»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤È»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤ò½â¤Ë¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 54ºÐ ½÷À ¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¢¡¡Ö5Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë
»ä¤Ï¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤ÇË°¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö5Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤â¤é¤Ã¤¿º§Ìó»ØÎØ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¤Í¤À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 41ºÐ ½÷À ¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
