¥Ð¥ë¥µ¡¢¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤òÀ©¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥ÑÍ¥¾¡¡ª¡¡3ÅÙ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç½ÉÅ¨¥ì¥¢¥ë¤ò·âÇË
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Î·è¾¡¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤È½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤Î2¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¤¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¾å°Ì2¥¯¥é¥Ö¤¬»²Àï¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î14Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥í¥É¥ê¥´¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¤À¤¬¡¢±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¼éÈ÷»þ¤Ë5¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ÄÊÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£27Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Âç³°¤Ø¤ÈÎ®¤ì¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¤Î²ó¼ý¤«¤é¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢GK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤¬ÀµÌÌ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£35Ê¬¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î±¦¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¾¸å¤Î36Ê¬¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼«¿Ø¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤®»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¤¹¤°¤µ¤Þº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¡¢º¸Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÐ±þ¤·¤¿¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ø¤ÈÌá¤¹¡£¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óº¸¤ËÄ¥¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë·â¤Á¹ç¤¤¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£45¡Ü4Ê¬¤Ë¥Ú¥É¥ê¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥µ¥í¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£¤¹¤ë¤È73Ê¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¤Þ¤¿¤âÀè¹Ô¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤¬¼Ð¤á¤Ë¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¹¤ò¸ò´¹¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£Áê¼ê¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬Âà¾ì¤Ë¡£»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡3¡Ý2¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡36Ê¬¡¡¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡45¡Ü2Ê¬¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
2¡Ý1¡¡45¡Ü4Ê¬¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
2¡Ý2¡¡45¡Ü7Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
3¡Ý2¡¡73Ê¬¡¡¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê4¡Ý2¡Ý3¡Ý1¡Ë
GK¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF¡§¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê83Ê¬ ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç
MF¡§¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡¢¥Ú¥É¥ê¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê66Ê¬ ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡Ë¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê83Ê¬ ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë
FW¡§¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê66Ê¬ ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ë
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê4¡Ý4¡Ý2¡Ë
GK¡§¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï
DF¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡Ê82Ê¬ ¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡Ê76Ê¬ ¥À¥ô¥£¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹
MF¡§¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡Ê68Ê¬ ¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¡Ë¡¢¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡¢¥í¥É¥ê¥´
FW¡§¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê76Ê¬ ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê82Ê¬ ¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡Ë
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤È½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤Î2¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¤¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¾å°Ì2¥¯¥é¥Ö¤¬»²Àï¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î14Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥í¥É¥ê¥´¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¤À¤¬¡¢±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¼éÈ÷»þ¤Ë5¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ÄÊÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¾¸å¤Î36Ê¬¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼«¿Ø¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤®»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¤¹¤°¤µ¤Þº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¡¢º¸Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÐ±þ¤·¤¿¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ø¤ÈÌá¤¹¡£¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óº¸¤ËÄ¥¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë·â¤Á¹ç¤¤¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£45¡Ü4Ê¬¤Ë¥Ú¥É¥ê¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥µ¥í¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£¤¹¤ë¤È73Ê¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¤Þ¤¿¤âÀè¹Ô¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤¬¼Ð¤á¤Ë¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¹¤ò¸ò´¹¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£Áê¼ê¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬Âà¾ì¤Ë¡£»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡3¡Ý2¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡36Ê¬¡¡¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡45¡Ü2Ê¬¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
2¡Ý1¡¡45¡Ü4Ê¬¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
2¡Ý2¡¡45¡Ü7Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
3¡Ý2¡¡73Ê¬¡¡¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê4¡Ý2¡Ý3¡Ý1¡Ë
GK¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF¡§¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê83Ê¬ ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç
MF¡§¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡¢¥Ú¥É¥ê¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê66Ê¬ ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡Ë¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê83Ê¬ ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë
FW¡§¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê66Ê¬ ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ë
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê4¡Ý4¡Ý2¡Ë
GK¡§¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï
DF¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡Ê82Ê¬ ¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡Ê76Ê¬ ¥À¥ô¥£¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹
MF¡§¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡Ê68Ê¬ ¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¡Ë¡¢¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡¢¥í¥É¥ê¥´
FW¡§¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê76Ê¬ ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê82Ê¬ ¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡Ë