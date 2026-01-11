地元のソウルフードを再現！ローソン「ご当地北海道！うまいもん祭」全9品

ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

北海道内のローソン店舗では、道民に愛される調味料や名店とコラボレーションした計9品が発売されます。

ローソン「ご当地北海道！うまいもん祭」全9品

開始日：2026年1月13日(火) ※一部商品は1月12日(月)夕方

販売エリア：北海道内のローソン店舗（約732店）

商品数：計9品

ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。

北海道エリアでは、ベル食品の「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」を使用したからあげクンや、旭川の名店「らーめんや天金」、釧路町の人気食堂「南蛮酊」監修のお弁当など、地元のソウルフードを再現した商品が勢揃い。

北海道ならではのラインナップを紹介します。

からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味

価格：298円(税込)

北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のロングセラー商品「成吉思汗たれ」を使用。

にんにくや生姜、玉ねぎなどの旨味がきいたしょうゆベースのたれが、ジューシーなからあげクンと抜群の相性を発揮します。

らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり

価格：216円(税込)

旭川の名店「らーめんや天金」の人気No.1メニュー「正油ラーメン」をイメージしたおにぎり。

豚骨ベースのスープなどで味付けしたご飯に、刻みチャーシューとネギを合わせています。

南蛮酊監修 ザンタレ弁当

価格：697円(税込)

釧路町にある人気食堂「南蛮酊」監修。

同店の人気メニューである、ザンギに特製のタレをかけた「ザンタレ」をイメージしています。

鶏モモ肉のザンギと甘酸っぱいタレが食欲をそそるお弁当です。

【まちかど厨房】炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)

価格：732円(税込)

※北海道のまちかど厨房導入店で発売

帯広名物「豚丼」をイメージし、店内で炊いたご飯の上に炭火の香りが感じられる豚肉をトッピング。

醤油ベースの甘じょっぱいたれと半熟玉子が絡み合います。

きのこ王国 きのこ山菜そば

価格：646円(税込)

農産物直売所「きのこ王国」で栽培された北海道産きのこを使用した温かいそば。

なめこ・椎茸・しめじなどの食感と香り、旨みが楽しめる、冬にぴったりの一杯です。

函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド

価格：322円(税込)

函館の老舗ブランド「函館カール・レイモン」のベーコンを使用したサンドイッチ。

アクセントに山わさびを使用することで、辛味と爽やかな香りがベーコンの深い味わいを引き立てます。

函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン

価格：194円(税込)

函館の老舗「美鈴珈琲」のコーヒー豆を使用したクロワッサン。

コーヒーのほろ苦さと香りに、ホイップの甘みが口いっぱいに広がります。

暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)

価格：399円(税込)

発売日：2026年1月12日(月)夕方頃

長沼町「暁パティスリーフルタ」監修スイーツ。

ふんわりとしたオムレット生地に、ブリュレクリーム、カスタード、イチゴのホイップを3層に重ね、甘酸っぱいイチゴソースやフリーズドライイチゴでアクセントを加えています。

ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー

価格：397円(税込)

「ベル食品」監修のスープカレー。

焦がしバジルで香り豊かに仕上げたスープに、鶏肉やブロッコリー、揚げたジャガイモなどの具材がたっぷり入った食べ応えのある一品です。

北海道の味覚を満喫できるラインナップ。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。

