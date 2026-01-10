（C）Disney （C）Bandai Namco Experience Inc.

写真拡大

やんちゃなディズニーの『スティッチ』がいろいろな姿で癒してくれる「ディズニー スティッチ」のクッションやマスコットがナムコ限定で登場する。

人気ディズニーキャラクター「ディズニー スティッチ」の新作プライズが、2026年1月16日（金）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）限定で順次展開される。

手触りのよい生地を使ったクッションや、大きな頭とさまざまな衣装がユニークなマスコットなど、かわいくて癒されるラインナップをご紹介！

「ディズニー スティッチ　スーパーギガザッカもちもちクッション」は約W40cm×D40cm×H27cmのボリューム満点のクッション。
スティッチのお顔がそのままデザインされたアイテムで、おもちのような触り心地とほんのり染まったほっぺにご注目♪

そして「ディズニー スティッチ　でっかちマスコット」も登場。
約W6cm×D6cm×H10cmの持ち歩きにちょうどいい可愛いサイズで、バリエーション豊かな衣装がとってもキュート。頭「でっかち」なデフォルメ感＆アンバランスさがたまりません♪
ぬいぐるみの「スクランプ」も登場するよ！

可愛いスティッチたちをぜひ揃えてみてね！

☆愛くるしさ満点のスティッチグッズをチェック！（写真2点）＞＞＞

（C）Disney （C）Bandai Namco Experience Inc.