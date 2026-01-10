¡ã¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÇÂçÙæ¤á¡äÍý·Ï¤¬²õÌÇÅª¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂç³Ø¤Ï¹©³ØÉô°ìÂò¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¤ï¤¬»Ò¡£¤Ê¤¼¡©
¿Ê³ØÀè¤ÎÂç³Ø¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ï³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤ëÂç³Ø¡¦³ØÉô¤òÁª¤ÖÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Û£Ëæ¤ÇÇº¤à¾ì¹ç¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÌÂ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡©¡¡¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÊÏ©Áª¤Ó¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸·Ï¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÍý·Ï¤Ï¶ì¼ê¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¹©³ØÉô¤Ë¡©¡ª
¡Ø¹â¹»2Ç¯À¸Â©»Ò¡£Íý·Ï²ÊÌÜ¤¬²õÌÇÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î¹©³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÍý¿ô¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ÏÊ¸·Ï²ÊÌÜ¡£¡ÖÊ¸·Ï¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤â´«¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤¬¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢¤â¤¦¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡Ø³ØÈñ¤ò¹Í¤¨¡¢¹ñ¸øÎ©¤ÎÍý·Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤«¡£¤É¤³¤â¼õ¤«¤é¤º»äÎ©¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç³Ø¤Ë¹â³Û¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¥¥Ä¤¤¡£Ï²¿Í¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¤·¡Ù
Ê¸·Ï¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤¤¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¡£Ê¸·Ï¤Ê¤é¹ñ¸øÎ©¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä³ØÈñ¤â¹Í¤¨¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë»õ¤¬¤æ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤ÏÍý·Ï¤¬¿Íµ¤¡©Æþ³Ø¤Ç¤¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ï¥Ï¡¼¥É¤À¤±¤É
¼«¿È¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Íý·ÏÂç³Ø½Ð¿È¤Ê¤É¡¢»ö¾ð¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤Êý¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÍý·Ï¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡Ø¤ï¤¬»Ò¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¡ÖÊ¸·Ï¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï½÷»Ò¤«¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¡£°å³ØÉô¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍý¹©³ØÉô¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ù
¡ÖºÇ¶á¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¡£Ê¸·ÏÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÍý·Ï¿Ê³Ø¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£Ê¸·Ï¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊÙ¶¯¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢Íý·Ï¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ»Ø¤¹»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Î½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤¦¤Á¤â¿ô³Ø¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¹ñ¸ì±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¡£Ê¸·Ï¤ò´«¤á¤¿¤±¤ÉËÜ¿Í¤¬¡ØÀäÂÐ¤ËÍý·Ï¡ª¡Ù¤È¡×¤Ê¤É¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Ö½¢¿¦¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö¼þ¤ê¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤ÆÍýÍ³¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢µÍ¤à¤è¡Ù
Íý·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ºÂà³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÍý¿ô¤ÎÀ®ÀÓ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤È¡¢Íý·ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿±ù¡£¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢·ë¶É¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎã¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íý¿ô·Ï¤¬¶ì¼ê¤ÊÅê¹Æ¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¿Ê³Ø¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡ÖÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÃ±°Ì¤òÍî¤È¤¹¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÆÀ¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¹©³ØÉô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤È¤«¡£
¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¡©¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð±þ±ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤
¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¹©³ØÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¸¦µæ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¹©³ØÉô¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤½¤ì¤é¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤¹¤Ç¤Ë²¿¤«»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤½¤Î´¶¤¸¤À¤±¤À¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬Ìî¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤±¤É¡Ù
¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ä¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤ï¤¬»Ò¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÌÏµ¼¼ø¶È¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù
Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÇùÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÌÀ³Î²½¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÂç³Ø¡¦³ØÉô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤É¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼Â¸³¤ä¼Â½¬¤Î³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹©³ØÉô¤Ç¤Ï²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÃÎ¼±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹©³ØÉô½Ð¿È¤ÎÊý¡£ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢³Ø¤ÖÆþ¸ý¤Ë¤¹¤éÎ©¤Æ¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë¶½Ì£¤¬ËÄ¤é¤ß¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤º¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤À¤±¤«¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÍý·Ï¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤«¤ò»î¤¹¡¢È½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼çÄ¥¤À¤±¤Ï°ì¿ÍÁ°¤À¤±¤É¡¢ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡©³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¤Ù¤
¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¿ô³Ø¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡Ù
¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤»Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤½¤â¤½¤âÊÐº¹ÃÍ¹â¤á¤Î¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÏÆ¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç²õÌÇÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤¬ÀèÎ©¤Á¡¢Í¾·×¤Ë¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹©³ØÉô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÀè³Ø¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¿ô³Ø·¤È¿ô³ØC¤Ç¤¹¡£¡ÖÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤Û¤É¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Û¤ÉÆñ²ò¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø»äÎ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾©³Ø¶â¤ò»È¤¤¡¢ËÜ¿Í¤ËÊÖºÑ¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Íý·Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ÈÆ±¤¸¡Ù
»äÎ©¤äÏ²¿Í¤Ï¡¢ÈñÍÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¡£¤È¡¢¤Ê¤ì¤Ð¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ä¤êÊ¸·Ï¤ò´«¤á¤Æ¤â¡Ö¹ç³Ê¤·¤Æ¤â¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡Ø¿Æ¤Î¤»¤¤¤À¡Ù¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø³ØÈñ½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Æ¡£¾©³Ø¶â¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÖºÑ¤¹¤ë³Ð¸ç¤¯¤é¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡Ù
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿³Ø²Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿Æ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂè°ì´õË¾¤ÎÂç³Ø¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å5Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÊ¸Íýº®¹ç¤Î³ØÉô¤òÊ¸·Ï¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢Íú½¤¤òÍý·Ï´ó¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¡Ö¹ñÎ©¤ÎÌë´Ö¹©³ØÉô¤Ï¤É¤¦¡©¡¡³ØÈñ¤â°Â¤¤¤·¡¢Æþ³ØÆñÅÙ¤â¤ä¤äÄã¤¤¤È¤¤¤¦±½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¹â¹»2Ç¯À¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¸³ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¢¤È1Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£