女優の黒柳徹子（92）が9日に放送の司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。“爆買い”について語った。

この日のゲストは「WEST.」の藤井流星。藤井が休日は買い物をよくしており「結構僕、爆買いしちゃうんですよ」と話すと、黒柳は「そうなの？私もしますよ」と打ち明けた。

「この間YouTubeで爆買いしましたね。『H&M』とか行って」とファストファッションの店舗で爆買いしたと続け、藤井は「徹子さんの爆買いレベルが…。どんなレベルなんですか？」と興味津々。

すると黒柳は「この間はね、『徹子の部屋』で着るので毎日お洋服がいるじゃない？そういうところで買うからババババって選んで40枚ぐらい」と平然と語った。

藤井は「40枚！？」と仰天し、1日かと聞かれた黒柳は「1回で、1時間ぐらい」と淡々。藤井はしばらく絶句すると、「えっと、僕爆買いじゃないです。じゃあ」と言い直して笑わせた。

黒柳は着用後の服はどうしているかと聞かれると「バザーに出すところがあって。そうすると、うちのない子供たちが、そこで私からもらった物を売って、それでお金にすると」と説明した。

藤井が「僕も困っていて。服がたまっていて」と語ると、「じゃあください。いらなくなったらください」と黒柳。「そしたらそこで売ってもらうから」と続け、藤井は「そんなこと僕していいんすか」と驚きを口にした。