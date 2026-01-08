これ全部【セブン-イレブン】限定だってーーー！！ 沼落ち注意♡「新作アイス」

【セブン-イレブン】のアイスコーナーに、見慣れない商品を発見！ ほかのコンビニやスーパーではゲットできないセブン限定アイスが、絶賛販売中なんです。セブンオリジナルや人気ブランドから登場した限定商品まで、さまざまなアイスが楽しめます。今回は、沼落ち注意な「新作アイス」をまとめました。

本格的なコーヒーの風味に驚き！

「レディボーデン クランチコーヒーバー」は、一部地域でのみ限定販売されているアイスバー。ココアクッキー × チョココーティング × コーヒーアイスを組み合わせ、本格的なコーヒーの風味とクランチクッキーのザクザク食感が楽しめそうです。コーヒーアイスにはコロンビア産コーヒー豆を使用しているため、コーヒーの香りやほろ苦さも感じられるかも。

特別感のあるパッケージも楽しんで

【ハーゲンダッツ】とセブンの共同開発商品「ジャポネシリーズ」が「スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」として新登場。バタークッキー入りのバターアイスに初摘み一番茶を使った和紅茶アイスクリームを重ね、天面に和紅茶のミルクティーソースと銀粉シュガーがあしらわれています。高級感のあるパッケージにも注目です。

アイスマニアも納得の高クオリティ

@miki__iceさんが「かなり再現度高く仕上がっていて、流石のクオリティ」とコメントするのは「DARS™（ダース）ミルク」をイメージしたという「ダースアイスバー」。以前もセブン限定で販売されていた人気アイスが、再登場となりました。マニアも驚く再現度の高さは、一度味わってみる価値アリかも。

まっしろもこもこが可愛いキュートなパフェ

雲のように真っ白でもこもことしたアイスが目を引く「しろもこパフェ」。カップいっぱいに入ったふわもこの正体は、バニラアイスではなくホワイトチョコアイスです。カップの底面にはクッキークランチ、その上にバニラアイス・ホワイトチョココーティング・ホワイトチョコアイスが重なっており、@miki__iceさんによると「濃厚な味わいですが、後味は案外すっきり食べ終われるかも」とのこと。

見逃し厳禁な【セブン-イレブン】の「新作アイス」は、どれも限定ならではの特別感のある味わいが楽しめそう。今だけの美味しさを見逃さないよう、セブンに立ち寄ったときはアイスコーナーもチェックするのがおすすめです！

