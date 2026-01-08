初芝清インタビュー（前編）

高校時代は甲子園に届かず、指名漏れも経験。それでも初芝清氏は、社会人野球でバットを振り続け、会社を説得し、プロへの道を切り開いた。プロ入り後は内角打ちをマスターし一流選手の仲間入りを果たした。遠回りの先にあった現役生活を振り返る。



1995年に打点王、ベストナインに輝いた初芝清氏 photo by Sankei Visual





【甲子園優勝校に勝利も...】

── 高校は二松学舎ですが、初芝さんが中学２年時の1980年に選抜甲子園に初出場しています。その影響も大きかったのですか。

初芝 いえ、親の仕事の関係で埼玉の坂戸に転校し、川越商に行くつもりでした。もともとは東京の池袋出身で、中学の担任の先生が二松学舎出身だったのです。それでセレクションを受け、当時監督だった青木久雄さんが決めてくれました。

── 高校時代、のちにプロに行った選手と対戦したことはありましたか。

初芝 二松学舎の野球部のグラウンドは千葉の柏にあるのですが、利根川の橋を渡るとすぐ茨城だったので、取手二高の石田文樹（元大洋）や吉田剛（元近鉄ほか）とはよく対戦しました。

── 初芝さんが高校３年の夏、取手二は決勝でPL学園を破って全国制覇を遂げています。

初芝 ５回ほど練習試合しましたが、取手二に負けた記憶がありません。（取手二の）木内幸男監督が「二松学舎に勝てないと、甲子園なんか行けねえっぺ」と、よく言っていたのを覚えています（笑）。私たちも高校３年夏は甲子園に行けるものと思い込んでいました。

── 高校３年夏は、東東京大会決勝で日大一に敗れました。

初芝 高校３年の春の選抜で、岩倉高校が山口重幸（元阪神ほか）や森範行（元日本ハム）らを擁し、桑田真澄（元巨人ほか）や清原和博（元西武ほか）がいたPL学園を破って優勝。その岩倉に、４回戦で勝ったんですけどね。つまり、自分たちが勝った高校が、結果的に甲子園で優勝ですから......。

【会社を説得して念願のプロ入り】

── 高校卒業後は社会人の東芝府中でプレーしますが、選んだ理由は？

初芝 母子家庭でしたし、スカウトの方もよく視察に来られていたこともあって、希望は「プロ一本」でした。しかし、蓋を開けてみれば指名漏れ......。西武が指名するという噂もあったのですが、西武は１位・大久保博元、２位・田辺徳雄、３位・高山郁夫さんの３人で指名終了。進路で困っていたら、高校の先輩である仲村恒一さんが東芝府中にいて、入社枠をつくってくれました。

── プロを現実のものとして意識し始めたのはいつですか？

初芝 同じ職場の先輩から"出世払い"ということで借金をしてお腹を満たしていたので、"プロ解禁"になる３年目に「なんとしてもプロに行かなくてはならない」と思っていました（笑）。結局、３年目は成績がよくなかったので会社に残りましたが、４年目にドラフトで指名され、晴れてプロ入り。契約金で借金に色をつけて返済することができました。金額ですか？ さすがに３ケタはいってないです（笑）。

── 社会人時代、プリンスホテルやNTT東京の補強選手として、都市対抗に３度出場しています。

初芝 プリンスホテルの中島輝士さん（1988年日本ハムドラフト１位）や小川博文（1988年オリックスドラフト２位）は、同じ右打者のドラフト候補として、プロ入りの"物差し"になりました。

── プロ入りに関して、当初は「関東」「ロッテ以外」「ドラフト３位以内」の条件があったそうですね。

初芝 指名された瞬間、ふつう周囲は「やったぞ！」となりますが、シーンと静まり返っていました。自分が４番を打っていたこともあって、会社としては「抜ければチームの戦力が落ちて困る」という事情もありました。東芝府中に限らず、会社側がプロ入りに難色を示す時代でもありました。

── どうやって会社側を説得したのですか？

初芝 当時監督だった藤田明彦さんに「プロに行って活躍して、東芝府中の名前を広めたいんです」と浪速節系の説得を試みると、「そうか、おまえがそこまで言うんだったら......」と認めてもらいました。

【内角打ちをマスターして一流の仲間入り】

── 入団1年目、有藤通世監督に内角球のさばき方を相当指導されたそうですね。

初芝 当時の社会人野球は、金属バットを使用していたので、変化球全盛の時代でした。しかしプロはストレートが多く、しかもパ・リーグは力のある投手が揃っていました。有藤さんから「内角球をさばけないとプロで生きていけないぞ」と言われ、公式戦の試合中でも打席が回ってこないイニングは、川崎球場に隣接する室内練習場で内角の球をひたすら打ち込んでいました。

── プロ２年目の1990年、120試合に出場して113安打を放ち、打率.265、18本塁打、67打点と飛躍しました。

初芝 さらにプロ６年目の1994年、中西太コーチの指導により、内角打ちの技術は格段と上がりました。中西さんにトスを上げてもらい、「外角、外角、内角」と打つのです。外角を意識しておいて、内角に来たら体で反応する。その指導法が、私にはハマりました。

── 1994年は打率.290を残しました。

初芝 その年、オールスターにも初選出され出場しました。当時は西武の黄金時代で、パ・リーグのベンチには石毛宏典さん、辻発彦さん、清原和博らがいて、その佇まいや雰囲気を肌で感じ、私のプロ野球選手としての意識も変わっていきました。

── 一流選手の仲間入りというわけですね。

初芝 当時はすごい選手ばかりで......。オールスターで覚えているのは、1996年に富山で開催された時、イチローと中村紀洋と食事をするので歩いていたら、向こうから落合博満さんたちの一団が歩いてきました。東芝府中、ロッテの後輩として声をかけてくれたのですが、その時のオーラは半端なかったですね。

【最終打席での一発で打点王＆３割超え】

── 1995年は最終打席で本塁打を放ち、イチロー選手、田中幸雄選手と並び、打点王を獲得しました。

初芝 残り１試合の時点で、私が79打点、田中が79打点（残り３試合）、イチローが78打点（残り３試合）という状況でした。最終戦では、最初の３打席は凡退し、打率は.2997まで下がっていました。迎えた最後の打席で、これ以上ない集中力で臨み、西武の豊田清投手が投じた外角寄りのストレートを本塁打。これで80打点とし、一時は単独トップに立ちました。しかし最終的には３人とも80打点となり、タイトルを分け合う結果になりました。打率も、結果的に現役生活で唯一の3割超えとなりました。

── 2003年には「代打で７打席連続安打」の日本記録も樹立されました。

初芝 その年は常時出場ではなかったので、出番は４、５試合に１打席とかで、「７打席連続」とはいえ、達成には１カ月ほど要しました。代打のコツというよりは、とにかく球種を問わず、少々ボール気味でも１球目から仕留めるつもりで、集中力を高めて振っていました。記録を達成した７打席目は、たしか帆足和幸投手（西武）からレフトへと２ランホームランでした。

── 現役通算17年で1525安打、232本塁打。プロ入り前の目標と比べて、この数字はいかがですか。

初芝 数字についてはほとんど何も思わなかったですし、通算2000安打にしても、まだ先だったので意識しませんでした。プロ入り後、自分はホームランバッターというよりも中距離ヒッターだと思っていましたが、ある人に「200本塁打の選手が何人いるんだ」と言われたことがあって、そういうものなのかと思ったことはありました。

── また、二塁打は通算332本（史上62位）です。自ら一気に得点圏へ進める二塁打が多いのは価値があると思います。

初芝 単純に足が遅くて、三塁に行けなかっただけです。自分が走者を返す分にはいいですけど、二塁に到達しても、次打者のヒットで生還できないことが多々ありました。ご迷惑をおかけしました（笑）。

つづく＞＞



初芝清（はつしば・きよし）／1967年２月26日生まれ。東京都出身。二松学舎から東芝府中に進み、88年のドラフトでロッテから４位指名を受けて入団。95年に打点王、ベストナインを獲得するなど、強打の三塁手として活躍。ロッテ一筋17年、「ミスター・ロッテ」「幕張のファンタジスタ」としてファンに愛され、2005年に現役を引退。その後、社会人野球のコーチ、監督を歴任し、現在は解説者として活躍中