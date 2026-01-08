この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏がYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で、「【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点」と題した動画を公開。楽天モバイルのモバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7カ月間使用し、その実力を検証。月々のインターネット回線に3,500円以上支払っているユーザーに向け、同製品が固定回線の代替となり得るか、7つのメリットを挙げて解説した。



ネコさや氏は、同製品の最大のメリットとして、まず「とにかく安い」点を挙げる。楽天モバイルの「最強プラン」と同時申し込みで端末価格が1円になり、月額料金もデータ使用量に応じて変動、無制限に利用しても最大3,278円（税込）という価格設定を「激安」と評価。事務手数料も0円であることから、導入コストを極限まで抑えられる点を強調した。



次に通信速度について、同氏は「十分速い」と結論付けている。スペック上は最大速度が他社に劣るものの、実際の速度測定では、混雑する時間帯でも10Mbps以上を記録。動画視聴やWeb会議、一部のオンラインゲームも快適に利用できたと報告した。氏によれば、大容量データのダウンロードやコンマ秒を争うFPSゲームなどを除けば、日常生活での使用に支障はないという。



さらに、同製品ならではの強みとして「プラチナバンドへの対応」と「SIMフリー仕様」を挙げる。これにより、建物内や山間部でもつながりやすさが向上するほか、将来的に楽天モバイルを解約しても、他社のSIMカードを挿して端末を使い続けられる柔軟性を評価した。



最後にネコさや氏は、楽天モバイル契約者が享受できる豊富な無料サービスや、楽天ポイントが貯まりやすい点を解説。特に楽天経済圏のユーザーにとっては、楽天市場での買い物で得られるポイントだけで月額料金を実質無料にすることも可能だとし、他社にはない大きなメリットであると述べた。動画の最後には、これらのメリットから「固定回線としても十分に使える」と総括し、コストを重視しつつ安定した通信環境を求めるユーザーに強く推奨している。