通勤がラクになる！雨でも安心な高機能【テクシーリュクス】ビジネスシューズをAmazonで発見‼
雨でも怖くない高機能の快適設計！【テクシーリュクス】のビジネスシューズがAmazonに登場!
texcyluxe（テクシーリュクス）ブランドの、GORE-TEX（ゴアテックス）シリーズ「スニーカーのような履き心地」に、防水・透湿性に優れたGORE-TEX素材搭載し、過酷なビジネスシーンの中でも履き心地、歩き心地の良さを追求した１足となっている。
職人の手による独自の靴型（ラスト）設計。スタイリッシュなのに、ゆったり余裕のあるウィズ設計となっている。
ABS樹脂製シャンクを使用。体重による靴の歪みを抑え、安定性が向上。経たりにくい発泡ウレタンを全面に採用。足裏をしっかり支え負担を軽減。土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。つま先裏部には消臭繊維MOFFを採用。
屈曲性に優れた低硬度ラバーを広範囲に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。
