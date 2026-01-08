入れ替え戦を勝ち上がって滋賀県のクラブとして初めてJ3に加わった滋賀の角田誠監督（42）が来月7日に開幕する百年構想リーグで指揮を執らないことが7日に判明した。クラブは滋賀県草津市のグラウンドで始動。角田監督は練習冒頭の円陣であいさつしたが、練習は和田治雄ヘッドコーチ（56）に委ねた。内林広高社長は「J2とも戦う百年構想リーグでは角田監督のライセンスでは戦えないとのこと。急いで対応している」と説明した。

角田監督が持つ指導者ライセンスの「Aジェネラル」は、J3では指揮できる。しかし、秋春制移行前の2〜6月に開催される百年構想リーグでJ2とも戦うため、その上の「Proライセンス（旧S級）」が必要となる。欧州のプロライセンスを持つ和田コーチに半年間限定で指揮を委ねる予定だが、指揮が可能か規定の確認が遅れたまま、始動日を迎えてしまったという。

開幕1カ月前に判明した異例のドタバタ劇。内林社長は「Jリーグの中ではウチが一番弱いことは明らか。J2、J3とも試合ができる貴重な機会」と重要性を認識する百年構想リーグ開幕へ向け、急ピッチで準備していく。 （千田 篤史）