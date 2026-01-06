今田美桜「普段のテンションに近い感じ」ミスド×ゴディバの新CM
女優の今田美桜（28歳）が、ミスタードーナツ日本創業55周年×ゴディバ100周年記念コラボ「Mister Donut×GODIVA」の新CMに出演。1月9日より、「甘やかしていい日。」篇の放映を開始する。
ミスタードーナツは1月9日から、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボした新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種類を発売。それに伴い放映する新CMでは、今田が頑張ったご褒美としてドーナツを頬張る、自分を「甘やかしていい日」の様子を描いた。
CMの舞台は、仕事後の夜のおうち時間。“自分を褒める理由なんてなんだっていい”というメッセージのもと、仕事を頑張った自分を褒める「甘やかしていい日」を描いた。今田は自分へのご褒美として、ミスタードーナツとゴディバのコラボ商品を頬張ると、そのおいしさに驚き、思わず笑みがこぼれてしまう。見ているだけで頬がゆるみ癒されるような、やわらかい笑みが印象的だ。新商品の特別で幸せな味わいを、今田の表情で体現した。今田がリラックスムードでまったりと過ごす姿や、甘いドーナツに心までほどける、幸せそうな可愛らしい表情は必見だ。
撮影後のインタビューで、CM撮影の感想を聞かれた今田は「今回は、とてもリラックス感のある空間で、すごくおいしいドーナツを食べさせてもらったんですけど、本当においしくて。本当に幸せな時間でした（笑）。おうちでおいしいものを食べているっていうリラックスした気持ちになりながら撮影させてもらいました。普段のテンションに近い感じな気がしています」と語った。
ミスタードーナツは1月9日から、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボした新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種類を発売。それに伴い放映する新CMでは、今田が頑張ったご褒美としてドーナツを頬張る、自分を「甘やかしていい日」の様子を描いた。
撮影後のインタビューで、CM撮影の感想を聞かれた今田は「今回は、とてもリラックス感のある空間で、すごくおいしいドーナツを食べさせてもらったんですけど、本当においしくて。本当に幸せな時間でした（笑）。おうちでおいしいものを食べているっていうリラックスした気持ちになりながら撮影させてもらいました。普段のテンションに近い感じな気がしています」と語った。