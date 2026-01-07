「私事で大変恐縮ではございますが、この度結婚いたしました」

1月6日、自身が出演するTBSラジオ番組『アフター6ジャンクション2』で結婚を発表したのは日比麻音子アナウンサーだ。番組冒頭、報告を済ませると、気になる相手については「大学生の時からの友人の男性です」と明かした。

「お相手は日比アナと同年代で、身長180cmほどの佐藤健似のイケメン男性ですよ。2014年に青山学院大学のミスコンに出場した日比アナは、『準ミス青山学院大学』に輝きましたが、彼も『ミスター慶應』の称号を持ち、互いにコンテスト出場者ということで意気投合した“ミスコンカップル”です。グランプリ獲得後は雑誌インタビューにも登場しています。

彼は学生時代にはテレビ局でアルバイトをしていた経験もあり、アナウンサーを目指していた日比アナとは自然と話が合ったのでしょう。現在は大手広告代理店でマーケティングを担当。日比アナが局をあげて発信しているSDGs関連の取り組みとも親和性が高く、公私ともに支え合える関係なのかもしれません」（日比アナの知人）

本誌は2024年5月、同じ家で愛を育むふたりの姿をキャッチしていた。

5月某日の15時ごろ、自宅近くのスリランカカレー店で待ち合わせ、ともに少し遅めの昼食をとった。翌日には、今度は自宅マンションから連れ立ってラーメン店へ向かう姿もあった。道中、自然と手をつなぎながら歩く様子が印象的だ。

食後には近くの公園に立ち寄り、彼はさりげなく日比アナの腰に手を回す。池の鯉や鳩に視線を向けながら、周囲を気にする様子もなく、穏やかな時間を共有しているようだった。

「リモートワークの多い彼はなるべく日比アナと時間を合わせて食事を取るようにしているようです。出社する日比アナを最寄り駅まで見送ることも多いらしく、ラブラブな印象ですね」（同前）

ミスコンのアンケートで「理想の結婚相手」として《自分の価値観と重なる人》と答えていた日比アナ。まさに言葉どおりの幸せを掴んだようだ。