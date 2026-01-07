『鉄腕DASH』新春特番に松岡昌宏の姿ナシ…国分太一の人権救済“却下”が日本テレビに与える影響

国分の人権救済申し立てに“加勢”した松岡

正月恒例の人気番組に“異変”が起きた。

元TOKIOのレギュラー番組『ザ！ 鉄腕！ DASH‼』の特番『ウルトラマンDASH』（日本テレビ系）が１月４日に放送されたが、そこに松岡昌宏（48）の姿がなかったのだ。

日テレの番組表には、城島茂（55）や嵐の二宮和也（42）の名前はあれど、松岡の姿はナシ。1995年の放送開始から番組を切り盛りしてきた男の不在にザワつく事態となっている。

これが松岡自身の選択なのか、日テレの方針なのかは定かではないが、やはり念頭にあるのは、国分太一（51）をめぐる一連の問題だろう。

昨年６月、国分のコンプライアンス違反が判明し、国分は番組を降板。その後コンプラ違反の詳細を説明されていないなどとして、日本弁護士連合会（日弁連）に人権救済申し立てを行った。そこに加勢したのが松岡だ。

「週刊文春」と「週刊新潮」の取材に答える形で、日テレの対応に疑問を投げかけた。とはいえ、レギュラー番組を持つテレビ局を公に批判するのは芸能界ではご法度。そのハレーションは大きく、ネット上を中心に日テレ批判が巻き起こったが……。

12月25日には国分が日弁連に申し立てていた人権救済が“却下”されたことが明らかになった。国分の代理人弁護士は

「国分氏に対する人権侵害が存在しないという結論ではないとも認識しており、引き続き、人権救済の実現に至る方策を検討してまいります」

としているが、これにより現時点では国分をめぐる日テレの対応は適切だったということになる。

「あれで日テレは国分さんの対応について改めて『間違っていない』と主張できる。局内からは“松岡の乱”ともいえる告白記事について、『あれは不意打ち。ルール違反だ』『お咎めなしはありえない』という声が再び聞こえてくるようになりました」（日本テレビ現役局員）

一部報道では松岡の正月特番への出演見合わせは、日テレによる“絶縁通告”という見方も出てきている。

３月の番組卒業がウワサされ……

一方、松岡本人も文春＆新潮の取材を受けた時点で、こうなることは覚悟の上だったという。事情を知る芸能プロ関係者の話。

「30年以上お世話になった鉄腕DASH、ひいては日テレに注文をつけたのだから、ペナルティーは甘んじて受ける気でいる。これまで番組の出演契約はSTARTO社を通じて行われてきたが、松岡さんは昨年末で同社との契約を終了。１月１日から個人事務所『MMsun』で再スタートを切った。次の出演契約の更新は今年の３月。日テレと“直”で交渉することになるが、波乱含みで番組卒業が濃厚といわれている」

同じく元TOKIOリーダーの城島も松岡と同じタイミングでSTARTO社を離れ、１月１日に「株式会社城島ファーム」を創業。同社の事業内容は芸能活動、講演、地域、教育、社会連携、EC事業など多岐にわたる。会社のコンセプトは

〈先人たちの汗と知恵を、私たちの世代がどう受けとめ、次の世代へ残していけるのか。その問いを出発点にしています〉

とし

〈担い手や仲間が培ってきた『人間力』と共に学び合う『共育』を大切にしながら、地域に息づく伝統や文化を尊重します〉

と表明している。鉄腕DASHの中でも扱った被災地復興や町おこしなどが連想される。

「実は城島さんにも３月の番組卒業がウワサされています。昨年番組が30周年の区切りを迎えたこと、TOKIOが解散したこと、年齢的にも過酷なロケが厳しくなってきたことなどが理由として挙げられます。独立し新たなチャレンジに専念したい気持ちもあるようです」（テレビ局関係者）

城島と松岡がいなくなれば、番組自体の存続も危ぶまれることになる。日本テレビは本サイトの取材に対し、

「『ザ！ 鉄腕！ DASH‼』につきまして、番組終了の予定はございません」

と回答しているが……。

’26年は60年に一度の「丙午」。『鉄腕DASH』も激動の年となるのだろうか――。