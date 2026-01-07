2025年は“二刀流”スタイルを復活し、ロサンゼルス・ドジャースをWS（ワールドシリーズ）二連覇へと導いた大谷翔平。今や誰もが認める野球界のスーパースターだが、2026年は、更なる活躍に期待がかかっていて……。

【写真】娘も同席?「デコピンコーデ」が可愛すぎる大谷夫妻の“家族ショット”

現在、MLBのオフを過ごしている大谷。来シーズンのプレーが待ち遠しい中、3月にはWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の開催も迫っている。

「“侍ジャパン”こと日本代表において、メジャー組の出場可否は国民から大きな注目を集めていましたが、大谷選手はその中でもいち早く“参戦”を表明。自身のインスタグラムで、前回大会の写真と共に《日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います》と綴っています」（スポーツ紙記者、以下同）

WSに続き、WBCでも“連覇”の期待がかかる大谷。今年も圧巻のプレーを見せてほしい……そんなファンの願いに“追い風”となるような情報が、新年早々に発見されて話題となっている。

「1月1日に放送された日本テレビ系『しゃべくり007 上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP』で、“干支×12星座”の144タイプ別で『2026年最強運勢ランキング』が取り上げられました。その中で、大谷選手が該当する“戌年×かに座”は、見事1位に輝いています。それだけでなく、1月5日のTBS系列『ゴゴスマ』では、“干支×血液型”の48タイプ別で占いが発表されましたが、大谷選手の“戌年×B型”は、なんとこちらでも1位に。まさに“最強運勢”だと、大きな注目を集めています」

干支・12星座・血液型をタイプ別にすべて分けると、その数は実に576通り。抜群の運勢とされる大谷に対して、SNS上では「大谷翔平、運勢ランキングでも1位って…もう何やってもトップな気がする」「間違いなく今年はすごい年になりそう」「また大谷1位なの強すぎる、どこの世界でも主役」「WBC連覇だなこれ！そんな予感しかないわ！！」などの反応が。

もはや“運”まで味方につけているような大谷。2026年も、ファンの期待を背負って前人未到のパフォーマンスを届けてくれること間違いなし!?