1月スタート『探偵さん、リュック開いてますよ』原田美枝子ら豪華キャスト6名が一挙解禁！

松田龍平がテレビ朝日ドラマ初主演を務める、新感覚のほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。

1月9日（金）からスタートする同ドラマの豪華キャストが一挙解禁された。

【映像】『探偵さん、リュック開いてますよ』ドラマの見どころ、ゆるっと公開スペシャル

廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」で、失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明に力を注ぐ主人公・一ノ瀬洋輔（松田龍平）。

そんな洋輔を筆頭に、口の悪い元ヤン風の商店の看板娘・酒井あおい（郄橋ひかる）、洋輔の親友トリオ・清水としのり（大倉孝二）＆室町圭（水澤紳吾）、町にやって来た人気動画配信者・南香澄（片山友希）、そして余命宣告を受けたベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）という、クセが強すぎるキャラクターが集結している。

また今後登場するキャストたちも負けず劣らずの個性派揃いで、物語をかき乱す予感。6名の豪華キャストたちが表現力豊かに体現していく。

その1人が、日本を代表する俳優・原田美枝子だ。日本映画の巨匠たちから愛され多くの名作映画で鮮烈な存在感を放ち、ドラマでも深みのある演技で見る者を引き付けてきた原田が、本作では松田演じる洋輔と密接に関わる重要な役どころを担うことに。

◆多彩なキャストが続々登場！

また、話題作の出演が絶えない濱田岳、主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（2025年）の大ヒットも記憶に新しい夏帆という、現在のエンタメ界の第一線で活躍する俳優たちも登場。

さらに、幅広い演技力で魅了する中島歩、数々のドラマや映画で独特の存在感を放つ名優・きたろう、スウェーデン出身で庭師を本業としながら俳優・タレントとして活躍する村雨辰剛という、多彩な俳優たちの出演も決定した。

この6名の豪華キャストたちが松田とどう関わり、物語にどんなスパイスを与えてくれるのか？

◆My Hair is Bad初の地上波ドラマ主題歌を担当！

さらに、主題歌には3人組ロックバンド・My Hair is Badが本作のために書き下ろした楽曲『ここで暮らしてるよ』が先日解禁され、物語をよりいっそう盛り上げる。

My Hair is Badは2016年5月にシングル『時代をあつめて』でメジャーデビューをはたした、椎木知仁（ボーカル／ギター）、山本大樹（ベース／コーラス）、山田淳（ドラム）の3人からなるグループ。

2019年4月には初の横浜アリーナ公演2Daysを開催し、2024年公開の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』では書き下ろし楽曲『思い出をかけぬけて』で主題歌を担当。感情豊かな歌詞と独自の音楽スタイル、日常生活や恋愛の微妙な感情を繊細かつストレートに表現した楽曲が聴く人の心に響き共感を得ている、今注目を集めているバンドだ。

そんなMy Hair is Badにとって地上波ドラマに楽曲を書き下ろすのは今回が初。どのような楽曲になっているのか、ドラマとあわせて注目だ。