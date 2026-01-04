ÄïŽ¥½¨Ä¹¤¬¤¤¤¿¤«¤é½¨µÈ¤ÏÅ·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡ÄË¿Ã·»Äï¤ÎÌª·î´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿"·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö"
¢£53ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¤ªÀ¤·Ñ¤®¤¬ÃÂÀ¸
53ºÐ¤Î½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼Â»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎºÊ¾ª¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤·¤«¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃË»ù¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤â¤ä¼«Ê¬¤ËÀ×·Ñ¤®¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤Ï¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô(¤¤¤Á)¤ÈÀõ°æÄ¹À¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ãã¡¹¡¢¸å¤ÎÍäÅÂ(¤è¤É¤É¤Î)¤Ç¤¢¤ë¡£
Àõ°æÄ¹À¯¤¬¿®Ä¹¤ËÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢Êì¿Æ¤Î¤ª»Ô¤È»°»ÐËå¡ÊÄ¹½÷¤ÎÃã¡¹¡¢¼¡½÷¤Î½é(¤Ï¤Ä)¡¢»°½÷¤Î¹¾(¤´¤¦)¡Ë¤Ï¾ë¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µß¤Ã¤¿¤Î¤Ï±©¼Æ½¨µÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿®Ä¹¤Î»à¸å¡¢¤ª»Ô¤Ï¼ÆÅÄ¾¡²È¤Ë²Ç¤®¡¢»°»ÐËå¤ÏÊì¤È¤È¤â¤Ë±ÛÁ°¹ñËÌ¥Î¾±¾ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô¥«·î¸å¡¢½¨µÈ¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¡¢¤ª»Ô¤Ï¾¡²È¤È¤È¤â¤Ë¾ë¤Ç¼«³²¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤»°»ÐËå¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ãã¡¹¤Ï15ºÐ¡¢½é¤Ï14ºÐ¡¢¹¾¤Ï11ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾¤ä½é¤Ï²Ç¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢Ç¯¾å¤ÎÃã¡¹¤¬²Ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¶¯¤¤¡£Àµ¼°¤Êº§°ù»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯17ºÐÁ°¸å¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£½¨µÈ¤È¤ÎÇ¯¤Îº¹¤Ï32ºÐ¡£¿Æ»Ò°Ê¾å¤âÇ¯Îð¤¬°ã¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ç·¯¿®Ä¹¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤À¡£
¢£Èþ½÷¤È¾®ÃË¤Î¡ÖÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×
Ãã¡¹¤Î¿ÈÄ¹¤Ï167¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¾ÓÁü²è¤ò¸«¤ë¤ÈÂçÊÑ¤ÊÈþ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¿®Ä¹¤«¤é¡ÖÆÅ¤²ÁÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÉÏÁê¤Ê½¨µÈ¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ãã¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨µÈ¤ÏÎ¾¿Æ¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿ÃË¡£Åö»þ¤ÏÀ¯Î¬·ëº§¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãã¡¹¤Ï¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãã¡¹¤Î¤³¤È¤ò°Ê¸å¤ÏÍäÅÂ¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Î¤Á¤Ë½¨Íê¤â»º¤àÍäÅÂ¤À¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é°½÷¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½¨Íê¤Ï½¨µÈ¤Î¼Â»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍäÅÂ¤¬ÊÌ¤ÎÃË¤ÈÌ©ÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿»Ò¡£¤½¤ì¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÃþ°¦¤ò¤¦¤±¡¢½¨µÈ¤Î»à¸å¤Ï¶¯ÌÌ(¤³¤ï¤â¤Æ)¤Î½÷¾ë¼ç¤È¤·¤ÆÂçºä¾ë¤ÇË¿Ã²È¤Î¼Â¸¢¤ò°®¤ê¡¢²È¹¯¤ËÅ·²¼¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤òµñ¤ßÂ³¤±¡¢Ë¿Ã²È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¶ò¤«¤Ê½÷¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÍäÅÂ¤¬»º¤ó¤ÀÃË»ù¤¬½¨µÈ¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢Àë¶µ»Õ¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤â¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤«¤é±½¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤¬Âç»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉã¿Æ¤Ï½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Íî½ñ¤¤ËÂç·ãÅÜ
Å·Àµ17Ç¯¡Ê1589¡Ë2·î25Æü¡¢µþÅÔ¤ÎæÜ³ÚÂè¡Ê½¨µÈ¤ÎÅ¡Âð¡Ë¤ÎÉ½Ìç¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Íî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÍäÅÂ¤¬½¨µÈ¤ÎºÇ½é¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿»þ´ü¤À¡£Íî½ñ¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ô¼ï¤Î²Î¤¬½ñ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÍäÅÂ¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ï½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÂ¦¼¼¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ë¡¢µÞ¤Ë»Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ²ø¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îà¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍî½ñ¤¤ËÅÜ¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢»ö·ï¤Î4Æü¸å¡¢æÜ³ÚÂè¤ÎÌçÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿17¿Í¤ÎÉð»Î¤ÎÉ¡¤È¼ª¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¾å¤ÇµÕ¤µâù(¤Ï¤ê¤Ä¤±)¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£Á´°÷¹éÌä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµºÊ¡¦¤Í¤Í¤Î´ê¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ7¿Í¤Ï¹éÌä¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£»Ò¶¡¤«¤éÏ·¿Í¤Þ¤Ç100¿Í°Ê¾å¤ò»¦³²¡¦½è·º
Æ±»þ¤Ë½¨µÈ¤Ï¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÈÈ¿Í¤ÎÏ´¿Í¤¿¤Á¤ÏÂçºäÅ·Ëþ¤ÎËÜ´ê»û¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤³¤Ç½¨µÈ¤ÏËÜ´ê»û¤Î½»¿¦¡ÊÌçÀ×¡Ë¡¦¸²Ç¡(¤±¤ó¤Ë¤ç)¤ËÏ´¿Í¤¿¤Á¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÂçºä¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½¨µÈ¤Î½Å¿Ã¡¦ÀÐÅÄ»°À®¤ÈÁýÅÄÄ¹À¹¤¬ËÜ´ê»û¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨ºÂ¤ÎÈÈ¿Í°ú¤ÅÏ¤·¤òµá¤á¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¸²Ç¡¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÈøÆ£Æ»µÙ¤ò»¦¤·¡¢¤½¤Î¼ó¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤½¨µÈ¤Ï¡¢Æ»µÙ¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿ÁÎÎ·¤ò´Þ¤á¤¿¿ô¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ»¦³²¡£¤µ¤é¤ËÆ»µÙ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤òÄ®¤´¤È¾Æ¤Ê§¤¤¡¢Ä®¤Î¿Í¤Ó¤È¤òÏ¢¹Ô¤·¤Æ60¿Í°Ê¾å¤òÏ»¾ò²Ï¸¶¤Ç½è·º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·¿Í¤â7ºÐ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤»Ò¶¡¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÂáÊá¼Ô¤¬Â³¤¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ103¿Í¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤«¤¬Íî½ñ¤¤Ê¤Î¤Ë´°Á´¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦Áþ¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤Î¤¿¤á¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢½¨µÈ¤ÏÍäÅÂ¤ÎÇ¥¿±¤ò´î¤Ó¡¢Èà½÷¤¬Ìµ»ö½Ð»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦Íä(¤è¤É)¾ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤Ó¤È¤Î¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤«¤é¼é¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤òÍäÅÂ¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÍä¾ë¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÊ¡ÅÄÀéÄá»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤ò¡ØÍäÅÂ¡Ù¤È¸Æ¤Ö»ËÎÁ¤Ï°ìÅÀ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ØÍäÅÂ¡¡¤ï¤ìÂÀ¹Þ¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¤Æ¡Ù¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àõ°æ»á¡¢Ãã¡¹¡¢Íä¡¢Âçºä¡¢¸æÂæ(¤ß¤À¤¤)¡¢¸æ¾å(¤ª¤«¤ß)¡¢¤ªÂÞ¡¢ÊìÆ²(¤Ü¤É¤¦)¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Àµ¼¼¤Í¤Í¤Î¿´¶
ÍäÅÂ¤ÏÅ·Àµ17Ç¯5·î27Æü¤ËÌµ»ö¡¢ÃË»ù¤ò½Ð»º¤¹¤ë¡£¤è¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½¨µÈ¤Ï½Ð»º¤ÎÁ°½Ë¤¤¤È¤·¤Æ½ôÂçÌ¾¤Ë²«¶â6ÀéËç¡¢¶ä2Ëü5ÀéËç¤òÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Î¤Æ»Ò¤Ï¤è¤¯°é¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÂ¿®¤«¤é¡¢ÃË»ù¤Ë¤Ï¡Ö´þ(¤¹¤Æ)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¸å¤ÎÄá¾¾¤Ç¤¢¤ë¡£
8·îËö¤ËÄá¾¾¤ÏÍäÅÂ¤È¤È¤â¤ËÍä¾ë¤«¤éÂçºä¾ë¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£Äá¾¾¤ÏÍÁ(¤³¤·)¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ë½¾¤¦¹ÔÎó¤Ï²ÚÈþ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬¸«Êª¤Î¤¿¤á¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¡£Äá¾¾¤ÎÐüÌò(¤â¤ê¤ä¤¯)¤Ë¤Ï½¨µÈ¤Î¿ÆÂ²¡¦ÀõÌîÄ¹À¯¡Ê¤Í¤Í¤ÎµÁ·»¡Ë¤¬Ç¤¤¸¤é¤ì¤¿¡£·ë²Ì¡¢Âçºä¾ë¤Î±ü¸æÅÂ¡ÊºÊ»Ò¤Îµï¤ë¾ì½ê¡Ë¤¬¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤Í¤Í¤ÈÊì¤Î¤Ê¤«¡ÊÂçÀ¯½ê¡Ë¤òæÜ³ÚÂè¤ËÁ«(¤¦¤Ä)¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤Ï¡Ö¤Í¤Í¡×¡ÊÇ«(¤Í¤¤)¡¢ËÌÀ¯½ê(¤¤¿¤Î¤Þ¤ó¤É¤³¤í)¡Ë¡£Áì¹Ç(¤½¤¦¤³¤¦)¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¨µÈ¤È¤Î´Ö¤Ë¼Â»Ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÄá¾¾¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÍäÅÂ¤ÎÎ©¾ì¤ÏµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Í¤Í¼«¿È¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö±ü¸æÅÂ¤Ë¤¤¤ÆÇ«¤äÂçÀ¯½ê¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î´ûÆÀ¸¢¤òÂ»¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¡×¡ÊÊ¡ÅÄÀéÄáÃø¡ØÍäÅÂ¡¡¤ï¤ìÂÀ¹Þ¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¤Æ¡Ù¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÉÔÊ¿¡¦ÉÔËþ¤ò¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬½¨µÈ¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æµ¡·ù¤òÂ»¤Í¡×¡¢±ü½÷Ãæ¤¿¤Á¿ôÌ¾¤ò¼ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇ«¤ËÌÈ¤¸¤Æµö¤¹¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ê¿°Â»þÂå¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤ÏÀµ¼¼¤¬2¿Í¤¤¤¿
Ê¡ÅÄÀéÄá»á¤Ï¡¢Äá¾¾¤ËÂ³¤¤¤ÆÍäÅÂ¤Ï½¨Íê¤ò»º¤à¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¦¼¼¤«¤éÀµ¼¼¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡ÖÉð²È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ®¿Í¤ÎºÊ¤ò°ì¿Í¤È¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½÷À¤òÂ¦¼¼¡á¾ª¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Î¤³¤È¤À¤È¤·¡¢¡Ö¸æÆ²´ØÇò¤³¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÎÑ»Ò(¤ê¤ó¤·)¡¦ÌÀ»Ò(¤á¤¤¤·)¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤ÎËÌ¤ÎÊý¡ÊÀµºÊ¡Ë¤¬¡×¤¤¤¿¤ÈÀÝ´Ø²È¤ÎÎã¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö½¨µÈ¤ÏÉð²È´ØÇò¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¸¢ÎÏ¤È¸¢°Ò¤ò¾¸°®¤·¡¢¤·¤«¤â»à¸å¤ÏË¹ñÂçÌÀ¿À¤È¤·¤Æ¤Î¿À³Ê²½¡Ê²¦¸¢²½¡Ë¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿Å·²¼¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÊ¤¬Ç«°ì¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃã¡¹¤¬À¸Â¸Ãæ¤Î»ËÎÁ¤ò°ìÍ÷¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ò½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¡á°¦¾ª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍäÅÂ¤Ï¤Í¤Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¢£ÍäÅÂ¤¬¡Ö°½÷¡×¡Ö°üÉØ¡×¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤¿ÍýÍ³
¤Í¤Í¤ÈÍäÅÂ¤Ï¤è¤¯Ãç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤¹»ËÎÁ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
½¨µÈ¤Î»à¸å¡¢¤Í¤Í¤ÏÂçºä¾ë¤ò°ú¤Ê§¤Ã¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü¤ê¡¢ÍäÅÂ¤¬½¨Íê¤È¤È¤â¤ËÂçºä¾ëËÜ´Ý¤ËºÂ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¤Í¤Í¤ÏµþÅÔ¤Ç½¨µÈ¤òã«¤Þ¤Ä¤Ã¤¿Ë¹ñ¿À¼Ò¤ËÉÑÈË¤Ë»²·Ø¤·¡¢·ÄÄ¹8Ç¯¡Ê1603¡Ë¤Ë¤Ï½Ð²È¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤Ï½¨µÈ¤ÎÌ½Ê¡¤Î¤¿¤á¹âÂæ»û¤òÁÏ·ú¤·¡¢¤½¤ÎÌçÁ°¤Ë½»¤ó¤Ç°ÖÎî¤Ë¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¾®ÏÂÅÄÅ¯ÃË»á¤Ï¡Ö½¨µÈ¤Î»à¸å¤Î¡Ø¸å²È¡Ù¤ÎÌò³ä¤Î°ì¤Ä¡¢Ë´¤É×¤ÎÊîÄó(¤Ü¤À¤¤)¤òÄ¤¤¦ËÌÀ¯½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âçºä¤äÉú¸«¤è¤êË¹ñ¼Ò¤Ë¶á¤¤µþÅÔ¤Ëµï¤òÄê¤á¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤Ê¤ê¤æ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¸å²ÈÌò³ä¡Ù¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Âçºä¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÍäÅÂ¤¬Ê¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¡Ø¸å²ÈÌò³ä¡Ù¤ÏÆó¤Ä¤È¤â°ì¿Í¤Î½÷À¤¬Ã´¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢½¨µÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÆó¿Í¤ÎÀµ¼¼¤¬Ê¬Ã´¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¡ØËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¡¡Ë¿Ã²È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÊ¤¿¤Á¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¤ÈÏÀ¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿Àè¤ÎÊ¡ÅÄ»á¤Ï¡¢ÍäÅÂ°½÷ÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½ê°Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÍäÅÂ¡áÂ¦¼¼Àâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¹¾¸Í»þÂå°Ê¹ß¡¢Â¦¼¼¤ò¾ª¤È¹Í¤¨ìÍ(¤¤¤ä)¤·¤àÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹¾¸ÍÃæ´ü¤ËÍäÅÂ¡Ö°üÉØ¡×Àâ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖË¿Ã»á¤ÏÆÁÀî»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÍäÅÂ¡Ù¤ÎÉÔµÁ¤Ë¤è¤êÆâÉô¤«¤éÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÍýÍ³¤Å¤±¡¢¡ÖÆÁÀî»á¤Ë¤è¤ëÅ·²¼»ÙÇÛ¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸«Êý¤¬¡×¡Ê¡ØÍäÅÂ¡¡¤ï¤ìÂÀ¹Þ¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¤Æ¡Ù¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ë¡£
¢£½¨Ä¹¤Ï¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿
ÆÍÁ³¡¢Äá¾¾¤È¤¤¤¦½¨µÈ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢½¨µÈ¤Î¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏË¿ÃÀ¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë½¨µÈ¤â50ÂåÁ°È¾¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¸å¸«¤Ë²ó¤ëÂçÌ¾¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸å»Ì(¤³¤¦¤·)¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ëÂçÌ¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É½¨µÈ¤Ï¡¢À×·Ñ¤®¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½¨µÈ¤¬ÀÂµî¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÏË¿Ã½¨Ä¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£½¨µÈ¤ÎÍ£°ì¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÌ¾Âå¡×¤ä¡Ö¼è¼¡¡×¤È¤·¤Æ·³»ö¡¦³°¸òÊ¬Ìî¤Ç¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Ä¹Ç¯Å·²¼Ê¿Äê»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£±ù¡¦½¨¼¡¤äÍÜ»Ò¤Î½¨¾¡¤Ë¤Ï²Ù¤¬½Å¤¤
Â³¤¯¸õÊä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹µ×¼ê¤ÎÀï¤¤¤Ç¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë¼êÊÁ¤ò¤¢¤²Â³¤±¤¿±ù¤Î½¨¼¡¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÜ»Ò¤Î±÷¼¡(¤ª¤Ä¤®)½¨¾¡¡Ê¿®Ä¹¤Î¸ÞÃË¡Ë¤¬Ë×¤·¤¿¤¢¤È¡¢2Ç¯Á°¤Ë½¨µÈ¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿½¨¼¡¤ÎÄï¡Ê½¨¾¡¡Ë¤â¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢½¨¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÜ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤·¡¢½¨¼¡¤È½¨¾¡¤Ï20ºÐ¤½¤³¤½¤³¡£¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢½¨µÈ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬Å¬Ç¤¤À¤Ã¤¿¡£
¶å½£Ê¿Äê°Ê¸å¤â¡¢½¨Ä¹¤Ï³°¸òÊ¬Ìî¤ÇÂç¤¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÓÍøµ±¸µ¤ÎÀÜÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£æÜ³ÚÂè¹Ô¹¬¤«¤é3¥«·î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍº¡¦ÌÓÍøµ±¸µ¤¬½é¤á¤Æ°ìÂ²¤Î¾®ÁáÀîÎ´·Ê¤äµÈÀî¹²È¤ËÈ¼¤ï¤ì¤Æ¾åÍì¤·¤Æ¤¤¿¡£Å·Àµ16Ç¯¡Ê1588¡Ë7·î¤Î¤³¤È¤À¡£
Âçºä¤ËÍè¤¿µ±¸µ¤ÎÀÜÂÔÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½¨Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î½É½ê¤Ëµ±¸µ¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï½¨µÈ¤â¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿¥ÅÄ¿®Íº¤äÆÁÀî²È¹¯¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂ²¤Î½¨¼¡¤ä½¨²È¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æº©ÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
9·î¤Ë¤Ïµ±¸µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®ÁáÀîÎ´·Ê¤ÈµÈÀî¹²È¤éÌÓÍø°ìÂ²¤òÂçÏÂ·´»³¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½¨Ä¹¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËÌÓÍø°ìÂ²¤ÏÂçËþÂ
¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡Øµ±¸µ¸ø¾åÍìÆüµ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÏÆâ¾Ë§Ãø¡Ø¿ÞÀâ¡¡Ë¿Ã½¨Ä¹¡¡½¨µÈÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿Å·²¼¤ÎÃìÀÐ¡Ù¡Ê½¿¸÷¾Í½ÐÈÇ¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤½¤Î³µÎ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
½¨Ä¹¤Ï¡¢ÌÓÍø°ìÂ²¤ò4Æü´Ö¹ñ¸µ¤ÇÀÜÂÔ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï²°Éß¤Ë¾·¤¤¤Æ¼¼Æâ¤ÇÇ½¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Ãã²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÆàÎÉ¸«Êª¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢ÅìÂç»û¤ÎÂçÊ©¤ä¶½Ê¡»û¡¢¼ãÁð»³¡¢±îÂô¤ÎÃÓ¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤Ë¸«Êª¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤Î»û±¡¤Ç¡¢»°¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²È¿ÃÁ´°÷¤ËÎÁÍý¤È¼ò¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌë¤Ë¤âÌëÊª¸ì¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢µ±¸µ¤é¤ò½¨Ä¹¤Î²°Éß¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢¤½¤³¤Ç¤ªÓò»Ò(¤Ï¤ä¤·)¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡Øµ±¸µ¸ø¾åÍìÆüµ¡Ù¤ÏÉ®¤Ëµ¤·¤¬¤¿¤¤ÀÜÂÔ¤À¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ±¸µ¤¬Âç¤¤¤ËËþÂ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
ÍäÅÂ¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ìÂ²ÂçÌ¾¤È¤Î´Ö¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Ë¿Ã·»Äï¤Î´Ø·¸À¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬¡Ä
²ÏÆâ¾Ë§»á¡Ê¡Ø¿ÞÀâ¡¡Ë¿Ã½¨Ä¹¡¡½¨µÈÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿Å·²¼¤ÎÃìÀÐ¡Ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤ÏµþÅÔ¤ËÂçÊ©¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñµª°Ë¤«¤éÌÚºà¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤ÌÚÊô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½¨Ä¹¤Î²È¿Ã¡¦µÈÀîÊ¿²ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÅ·Àµ½½Ï»Ç¯½½Æó·î¤Ë¤½¤ÎÊ¿½õ¤¬¡Ø·§Ìî»³¤ÎÌÚ¡Ù¡ØÆóËüËÜ¡Ù¤òÀÚ¤ê¡¢Âçºä¤Ë¤ÆÇä¤êÊ§¤Ã¤¿¤µ¤¤¡¢¡Ø²áÊ¬¤Ë¡Ù¡ØÂå¶â¡Ù¤ò¤¦¤±¤È¤Ã¤¿¤«¤É¤Ç½¨µÈ¤ÎÌ¿¤Ç¡Ø¾¤¤·Êá¡Ù¤é¤ï¤ì¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë½è·º¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö½¨Ä¹¤â¡ØÅ·²¼¤ÎÌÌÌÜ¡Ù¤ò¼º¤Ã¤¿¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤ê¡¢¤·¤«¤â¤³¤Î·ï¤ÇÅ·Àµ17Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö½¨Ä¹¤¬½¨µÈ¤Ë¡Ø¸æ¸«»²¡Ù¡ÊÂÐÌÌ¡Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¡¢½¨Ä¹¤ÎÌÌ²ñ¤ò½¨µÈ¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Ê¿²ð¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç½¨µÈ¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤Ë¤«½¨µÈ¤¬½¨Ä¹¤ò¸£À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö²æ¤¬»Ò¤ËÀ¯¸¢¤ò¾ù¤ê¤¿¤¤¡×Íß¤¬¸«¤¨±£¤ì
ÍÜ»Ò¤Î½¨¾¡¤â¡¢½¨µÈ¤È¤Î´Ö¤Ç¤¤¤¶¤³¤¶¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¨¾¡¤Ï¡¢½¨µÈ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÎÃÏ¡ÊÆó½½È¬ËüÀÐ¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤áÅÜ¤Ã¤¿½¨µÈ¤«¤é´ªÅö¤µ¤ì¡¢µï¾ëµµ»³¾ë¤âÃ¥¤ï¤ì¡¢»ÍËüÀÐÄøÅÙ¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ÆÂç³À¾ë¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Äá¾¾ÃÂÀ¸¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ(¤Æ¤¤)¤è¤¯ÍÜ»Ò¤Î½¨¾¡¤òìÊ(¤ª¤È¤·)¤á¡¢¸å·Ñ¼Ô¤«¤é³°¤½¤¦¤È¤¹¤ë½¨µÈ¤Îº²ÃÀ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Äá¾¾¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¤¬»Ò¤ËÀ¯¸¢¤ò¾ù¤ê¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·»Ï¤á¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î°·¤¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
