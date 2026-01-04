「チームの勝利にも笑顔を見せられなかった」１G１A→怪我で途中交代。ウルブスの今季初白星に貢献した韓国代表FWに母国メディアが懸念「再びハムストリングの負傷」
ウォルバーハンプトンは現地１月３日、プレミアリーグ第20節でウェストハム・ユナイテッドとホームで対戦し、３−０の完勝を収めた。ここまで未勝利で最下位に沈むウルブスが、待望の今季初白星を挙げた。
この試合で際立つ活躍を見せたのがファン・ヒチャンだ。開始４分、ペナルティエリア内左で敵をかわし、丁寧なクロスでジョン・アリアスの先制弾をお膳立てすると、31分には味方が得たPKを確実に仕留めて追加点をマークした。
波に乗っていた韓国代表FWはしかし、61分に怪我で途中交代。母国メディア『Xports News』は「ファン・ヒチャン１得点１アシスト『大爆発』→ハムストリング負傷離脱...」と見出しを打った記事を掲載。「沈黙していたファン・ヒチャンが再び飛び立った。所属チームのウォルバーハンプトンが、なんとシーズン後半に初白星を挙げた」とし、こう29歳のアタッカーに言及している。
「エドワーズ監督体制で再び先発争いに加わり、スタメンの座を掴んだ。この日の試合では１得点１アシストの活躍で勝利に大きく貢献した。しかし後半、再びハムストリングの負傷で途中退場し、チームの勝利にも笑顔を見せられなかった」
ファン・ヒチャンは昨季、故障や不調に苦しみ、公式戦の出場は25試合（868分）で２得点・１アシストの成績だった。ようやく調子が上向いたと思われたが、またも戦列を離れる可能性が出てきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
