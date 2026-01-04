他人と接すれば、気に食わないことは誰しも当然起きる。職場や家庭はもちろん、街の中でも、腹が立つ場面は多々あるものだ。だが、明石家さんまは、「一度も怒ったことがない」という。彼は感情を乱されたとき、どうやって心を鎮めているのか？数々の人気芸人を育ててきたNSCのカリスマ講師が、さんまのアンガーマネジメント術を紹介する。※本稿は、吉本総合芸能学院（NSC）東京校・大阪校講師の桝本壮志『時間と自信を奪う人とは距離を置く』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。

「一度も怒ったことがない」

明石家さんまの3つの思考法

以前、担当している『さんまのまんま』（関西テレビ）で、さんまさんが「一度も怒ったことがない」と語っていました。

お笑い怪獣を世間のものさしにするのは常識的ではありませんが、さんまさん流の「怒りとの付き合いかた」、いわゆるアンガーマネジメントは知っておいて損はないと思います。

なぜ、さんまさんは怒らないのか？それは思考法にあります。さんまさんは誰かにイラっとしたとき、次のように考えるそうです。

（1）まず「オレをイラっとさせる人間＝アホなヤツ」と考える

（2）次に「そもそも自分は誰かを怒れるほどエラい人間か？」と自問する

（3）すると「そんなにエラい人間ちゃうわ」と気づき、思いとどまる

イラっとさせる人＝無駄なエネルギーを使わなくてもよい相手だと考える「ゆとり」、自分は他者に怒れるほどエラくないと思える「自制力」、このメソッドは職場や芸人学校でも役立ちました。

