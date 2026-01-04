全国から厳選！山あいの温泉宿4選　新設・改装でいっそう快適になった客室

年々増え続ける露天風呂付き客室。2024年から2025年の間で新しく誕生した宿や、リニューアルして快適さが増した宿を集めました。今回は、神奈川・箱根宮ノ下温泉、秋田・湯瀬温泉、福島・会津東山温泉、栃木・那須高原の山あいで木々に囲まれながら、露天風呂を満喫できる客室をご紹介します。

2025年5月15日オープン【箱根宮ノ下温泉】京都の町家が醸し出す風情と箱根の大自然のマリアージュ『Nazuna 箱根宮ノ下』

『Nazuna 箱根宮ノ下』ラグジュアリーキングルーム「五条」は77平方メートルの広さ。広いテラスにしつらえた岩風呂から庭が眺められる

古都・京都で“町家旅館”をコンセプトに運営してきたフレンドリーラグジュアリー旅館ブランド「Nazuna」が、関東初進出の地に選んだのが箱根。京都の「町家」の要素を取り入れた和の趣と、山々の緑が映える箱根の自然が溶け合い、唯一無二の存在感を示している。

全9室の客室は畳敷きのモダンな和室で、すべてに露天風呂か半露天風呂が付く。部屋名に「五条」「御池」といった京都の地名が付けられ、また朝食は京都のおばんざい風に仕立てるなど、コンセプトに沿ったこだわりが光る。食事は夕朝とも囲炉裏を囲んで。ここならではのもてなしが詰まった「温泉旅」を楽しみたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【三条】10万8450円〜

『Nazuna 箱根宮ノ下』【三条】10万8450円〜

デラックスツインルーム。客室内とは思えない廊下の先に、風情ある和室と大きなガラス窓の奥に木々の緑が鮮やかなベッドルーム、露天風呂が連なる。布団を敷き、4名まで利用可能。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】神経痛、筋肉痛、冷え性など

【客室風呂】加水・加温

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全9室）

［平日・休日］8万1000円〜

［休前日］10万2300円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『Nazuna 箱根宮ノ下』

【電話】0460-83-3915

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町木賀1013-63

【アクセス】電車／箱根登山鉄道宮ノ下駅より徒歩約15分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路、国道135号線経由で約30分

【駐車場】8台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.nazuna.co/property/nazuna-hakone-miyanoshita/

山あいの温泉郷で「美人の湯」に浸かり秋田の豊かな自然に身を委ねる贅沢

『四季彩り秋田づくし 湯瀬（ゆぜ）ホテル』女性用大浴場「美人の湯」併設の露天風呂では、四季折々に彩られる渓谷や自然庭園の景色を楽しみながら入浴できる

秋田県の北東端部、米代川の渓谷沿いにある湯瀬温泉。山々に囲まれた温泉郷は、大自然に包まれて静かに癒やしの時間が過ごせるとゲストを惹きつけてやまない。

川の瀬から湯が湧き出たという由来を持ち「美人の湯」と評判の自家源泉は、館内に備わる開放的な大浴場や渓流を望む露天風呂、客室の湯船などに豊富にかけ流されている。なかでも大浴場は、四季折々の景色を楽しめる当館メインの湯処だ。

また、2024年に新設した大人山あいの豊かな自然を望む源泉内風呂付き特別室が改装専用の湯処「瞑想 森の湯」は、森や自然の息吹に触れながら静かに湯浴みを楽しめる。

本館と別館に分かれる客室は、源泉かけ流しの露天風呂または内風呂を配した特別室や洋室、和モダンのベッド付き客室など多彩なタイプがある。2025年春には本館10階の特別室をリニューアル。洋室二間に源泉内風呂付きで快適さがさらに増した。

食事は県産素材が満載だ。夕食は秋田の郷土料理が中心の創作ビュッフェを好きなだけ。地元・鹿角発祥のきりたんぽ鍋や比内地鶏、八幡平ポークなど秋田の豊かな味覚を存分に堪能できる。

露天風呂付き客室PICK UP！【露天風呂付き和室】3万950円〜

『四季彩り秋田づくし 湯瀬（ゆぜ）ホテル』【露天風呂付き和室】3万950円〜

八幡平の山並みや自然を一望できる、大きな露天風呂付き和室は計4室。ほか露天風呂付き客室は、本館11階に洋室タイプ7室と別館に特別室がある。どの部屋も湯瀬渓谷や街並みなど抜群の眺め。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純泉

【効能】自律神経不安定症、不眠症、うつ状態改善など

【客室風呂・大浴場・露天風呂・貸切風呂】温泉（源泉かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全13室）

［平日・休日］3万950円〜

［休前日］3万5950円〜

【一般客室】（全98室、特別室7室は除く）

［平日・休日］2万950円〜

［休前日］2万3950円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『四季彩り秋田づくし 湯瀬（ゆぜ）ホテル』

【電話】0186-33-2311

【住所】秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯端43

【アクセス】電車／JR花輪線湯瀬温泉駅より送迎約3分、車／東北自動車道鹿角八幡平ICより国道282号経由で約10分

【駐車場】100台

【送迎】あり（JR湯瀬温泉駅と東北自動車道湯瀬パーキングエリアバス停より。到着時要連絡）

公式サイト：https://www.yuzehotel.jp

2024年10月 湯処「猿の湯」リニューアル【会津東山温泉】渓流沿いの温泉宿で会津の魅力に浸るひととき『くつろぎ宿 新滝（くつろぎじゅく しんたき）』

時代の英傑や文人を癒してきた湯で歴史の息吹に触れてタイムスリップ

『くつろぎ宿 新滝（くつろぎじゅく しんたき）』【半露天風呂付き特別室】3万9150円〜 半露天風呂やテラスからは間近に渓流や自然を満喫できる。渓流沿いに配した特別室は地下1 階と1階に3室ずつ備わる（写真は1 階）

会津若松の奥座敷として栄えてきた東山温泉は約1300年前、奈良時代の高僧・行基が発見したと伝わる歴史ある名湯。時代ごとにさまざまな著名人が訪れており、与謝野晶子や竹久夢二ゆかりの宿として作品を飾るギャラリーも備わる。

3本の自家源泉から汲み上げる温泉は、2024年秋に改装し土方歳三が戦傷を癒した逸話が残る「猿の湯」や歴代の会津藩公や文人たちに親しまれた自噴岩盤の岩風呂と露天風呂のある「千年の湯」などに注がれ、今も訪れる人の心身を癒している。

客室は1室限定の源泉内風呂付き客室や、渓流を望む半露天風呂付き特別室が人気。宿泊者用ラウンジのほか、半露天風呂付き特別室のゲスト専用のラウンジも用意されており、せせらぎの音に耳を傾けながら、穏やかなひと時を楽しめる。

夕食は地産の旬の味覚が満載の「創作会津郷土料理膳」。地元の銘酒とともに味わえば最高の休日が過ごせる。プランによっては部屋食もチョイス可能。朝食は和食中心のビュッフェで、こちらも会津の味覚が満載だ。

露天風呂付き客室PICK UP！【半露天風呂付き特別室】3万9150円〜

『くつろぎ宿 新滝（くつろぎじゅく しんたき）』【半露天風呂付き特別室】3万9150円〜

源泉かけ流しをひとり占めできる特別室は、渓流沿いに配置されている開放的なテラス付きツインルーム。地下1階と1階に3室ずつ備わり、【半露天風呂付き特別室】は地下1階の部屋。また、専用ラウンジは地下1階に設置している。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム-カルシウム・硫酸塩泉

【効能】神経痛、動脈硬化症、皮膚炎など

【大浴場・露天風呂・貸切風呂・客室風呂】源泉かけ流し

※客室風呂は半露天風呂付き、源泉内風呂付きのみ源泉かけ流し。

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【半露天風呂付き客室】（全6室）

［平日・休日］3万9150円〜

［休前日］4万9150円〜

【一般客室】（全84室）

［平日・休日］2万0150円〜

［休前日］2万6150円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※料金は客室により異なる

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『くつろぎ宿 新滝（くつろぎじゅく しんたき）』

【電話】0242-26-0001

【住所】福島県会津若松市東山町湯本川向222

【アクセス】電車／JR磐越西線ほか会津若松駅よりまちなか周遊バスで約15分、東山温泉駅下車徒歩約3分、車／磐越自動車道会津若松ICより国道49号経由で約20分

【駐車場】70台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.kutsurogijuku.jp

311</a>72!3d37.47750812922897!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5ff554dec4398bf5%3A0x7a8fb001d3856bc7!2z44GP44Gk44KN44GO5a6_IOaWsOa7nQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1766047422944!5m2!1sja!2sjp">

2025年4月客室「月の御影」リニューアル【那須高原】「ととのう」も叶う贅空間で源泉と美食をとことん堪能『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月 蜉蝣フロア（かげろうのつき かげろうふろあ）』

ペットも一緒に泊まれる隠れ家で高原の休日をリラックスして過ごす

『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月 蜉蝣フロア（かげろうのつき かげろうふろあ）』【月の御影（みかげ）】6万2700〜 専用玄関もあるペット同伴可能なハイランドスイート。温浴効果を高めるブロアバス源泉かけ流しの露天風呂と、森林を眺められるウッドデッキが備わる

別邸の名にふさわしい大人限定の那須の隠れ家は、2フロアに全7室が備わる。1階の蜉蝣フロアは3室のスイートと2室のスタンダードルームがあり、なかでも人気のハイランドスイート貴賓室「月の御影（みかげ）」は愛犬と泊まれる特別な空間だ。

2025年4月にはプライベートサウナ付きにリニューアルされ、部屋で「ととのう」感覚を味わえるというさらに贅沢な空間になった。専用の玄関で出入りできるため、人見知りをするペットも安心。客室の半露天タイプの風呂には那須温泉郷の大丸温泉の源泉がかけ流される。

そのほかバリアフリー対応の「月の泉美」やブロアバスのある「月の灯り」など、スイートはそれぞれ特徴あるつくり。館内には予約制で40分無料利用できる貸切風呂も2カ所あり、ドームのある「梟（あうる）の月」はほかにはない空間だ。

食事は5人の料理長が趣向を凝らした、懐石にイタリアン・フレンチが融合した唯一無二の美味を提供する。無料の夜鳴きラーメンがあり、またチェックアウトも11時と遅めのため、朝食もゆったりと楽しめる。

露天風呂付き客室PICK UP！【月の泉美（いずみ）】5万7200円〜

『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月 蜉蝣フロア（かげろうのつき かげろうふろあ）』【月の泉美（いずみ）】5万7200円〜

宿で唯一バリアフリーに対応したスイート。大きな信楽焼の露天風呂やウッドデッキにも配慮がされた造り。蜉蝣フロアにはほか4室の露天風呂付きスイートがある。

〈温泉DATA〉

【泉質】単純温泉（低張性中性高温泉）

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【貸切風呂・客室露天風呂】温泉（源泉かけ流し）

※貸切風呂はチェックイン時に予約（40分・無料）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全5室）

［平日・休日］4万2350円〜

［休前日］4万7300円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

※宿泊は14歳以上

〈基本情報〉

【宿名】『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月 蜉蝣フロア（かげろうのつき かげろうふろあ）』

【電話】0287-76-1600

【住所】栃木県那須郡那須町湯本204

【アクセス】電車／JR東北本線黒磯駅から那須湯本温泉方面行きバスで約30分、山水閣入口（旧つつじヶ丘）バス停下車、徒歩2分、車／東北自動車道那須ICより県道17号経由で約15分

【駐車場】15台

【送迎】あり（黒磯駅より、要事前予約）

公式サイト：https://kagero-no-tsuki.jp

※2025年10月時点の情報です

■『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

【画像】木々に囲まれた客室露天風呂で癒される 2024年から2025年にかけて誕生・リニューアルオープンした温泉宿の客室一覧（39枚）