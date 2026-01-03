今回紹介するのは、Threadsに投稿された仲良しな猫ちゃんたち。小さかった頃からずっと一緒だという2匹は、成長した今でも変わらぬ距離感で寄り添っているようすを見せていました。その微笑ましい様子はThreadsにて、多くの猫好きさんたちの注目を集めました。

【写真：生後３か月ごろに出会った『２匹の猫』→仲良しになって『８年』が経つと……尊すぎるビフォーアフター】

8年経っても仲良し兄弟

今回、Threadsに投稿したのは「ぜうすニャン」さん。登場したのは、飼い主さんのもとで兄弟として育ってきた猫ちゃんたちです。

投稿によると、猫ちゃんたちは生後3ヶ月の頃に一緒に出会ったそうです。そのときからすでに仲良しだったふたり。寄り添うように座ることもあったようです。

8年という年月が経ち、体つきもしっかりとした今でも、仲の良さは変わらない模様。並んで座る2匹は、小さい頃と同じように仲良し兄弟です。8年経っても変わらず仲が良い猫ちゃんたち。きっと長い時間をともに過ごしてきたことで、固い信頼と絆が築かれたのでしょう。

仲良し兄弟猫にほっこり癒された猫好きが続出

8年経っても変わらず仲良しな兄弟猫ちゃんたち。投稿を見たXユーザーたちからは「ずっと仲良しでいてね」「仲良しいいですね」といった声が寄せられていました。これからも、兄弟猫ちゃんたちは変わらず仲良く暮らしていくことでしょう。

Threadsアカウント「ぜうすニャン」では、たくさんの猫ちゃんたちとの日常の様子が投稿されています。どの投稿も、猫ちゃんたちの可愛さが伝わるものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぜうすニャン」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。