この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達風景を発信するせーけんわーるどが、自身のYouTubeチャンネルで「元日からUber配達してみた！が、遅配確定のヤバい案件ばかり。一部、店が開いてないとの報告も...《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。2026年元旦のフードデリバリー稼働の様子をレポートし、Uber Eatsの厳しい案件状況と、他社サービスを併用する有効性について伝えた。



動画の冒頭、せーけんわーるど氏は2026年元旦の稼働を開始。Uber Eatsでは一部の配達員限定で「ピークタイムクエスト」が開催されているものの、いざオンラインにすると、自身や他の配達員からは「朝から厳しい」との声が上がっている状況を報告した。実際に同氏のもとには、「755円/10.3km」「1,198円/14.7km」といった10kmを超える長距離かつ低単価な案件が続々と表示され、受注を見送る場面が続いた。



一方で、フードデリバリーアプリ「Wolt」や「Rocket Now」を併用したところ、状況は好転。Woltでは「1,607円/8km」という高単価案件を受注し、2026年初の配達を開始した。その後もUber Eatsでは長距離案件が目立ったが、Rocket Nowで「954円/4.3km」といった優良案件を獲得。結果として、稼働開始から2時間でWoltとRocket Nowを合わせて4件の配達を完了し、合計4,994円の売上を達成。時給換算で約2,500円という好調な滑り出しを見せた。



また、元日ならではの注意点にも言及。年末年始は休業する店舗が多く、営業している店舗に注文が集中するため「調理待ち」が長くなる傾向があると指摘。さらに、アプリ上では営業中にもかかわらず実際は休業している店舗も存在し、同氏の知人配達員が1時間無給になったトラブルや、自身も注文が入っていない店舗にピックアップに行ってしまい、キャンセルせざるを得なかった事例を紹介した。このほか、初詣に伴う神社周辺の交通規制や、普段運転に不慣れなドライバーによる予期せぬ動きにも注意が必要だと呼びかけた。