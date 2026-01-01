タレントの堺正章と岡田美里・元夫妻の次女で、女優の堺小春（３１）が１日に自身のインスタグラムを更新し、離婚を発表した。

「新年あけましておめでとうございます」と書き出し、「この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と報告した。

「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります」とし、「本年もどうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

小春は父がタレントの堺正章、母はタレントの岡田美里（２００１年に離婚）。０５年にミュージカル「アニー」で舞台デビューを果たし、１５年の舞台「転校生」で本格的に芸能活動を開始した。ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（１９年）やＴＢＳ系「この恋あたためますか」（２０年）、「プロミス・シンデレラ」（２１年）、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「虎に翼」（２４年）などの人気作に出演。プライベートでは２１年９月に結婚を発表した。

