¥³¥ó¥Ó¥ËÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Ö1»þ´Ö¤À¤±²¾Ì²¡×¡Äµ¯¤­¤¿¤é¡ÖÈ³¶â1Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ìº¤ÏÇ¡ª¡Ö´ÇÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÈÌµÃÇÃó¼Ö¤ÎÈ³¶â¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ

¡ÖÈ³¶â¡ûËü±ß¡×¤Î´ÇÈÄ¤ËË¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î»äÍÃÏ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ³¶â1Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¶â³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¶¯À©¤µ¤»¤ëË¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÈ³¶â¤È¤Ï¡¢·ºË¡¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñ¤¬ÈÈºá¤ä°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ê¤¹·ºÈ³¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¸Ä¿Í¤Ë¡¢È³¶â¤ò²Ê¤¹¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌµÃÇÃó¼Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÃó¼Ö¾ì¤Î½êÍ¼Ô¤¬ÀÁµá¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎÂ»³²Çå½þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ»³²Çå½þ¤È¤·¤Æ¡ûËü±ß¤òÀÁµá¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â»³²Çå½þ¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤ÎÂ»³²¤òÊä½þ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼Ö1ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤¬ÀêÍ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÍèÅ¹¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿µÒ¤¬Ãó¼Ö¤Ç¤¤º¡¢Çä¾å¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñÂ»¼º¤Ê¤É¤¬Â»³²¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ÇÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö15Ê¬¤ÎÃó¼Ö¤Ç1Ëü±ß¡×¤Ê¤É¤È¡¢Å¹Â¦¤¬°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤¿¶â³Û¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÂ»³²¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¶â³Û¡Ë¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Çå½þ³Û¤Ï¡Ö¶áÎÙ¤ÎÃó¼Ö¾ìÁê¾ì¡×¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ë
ÌµÃÇÃó¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þ¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö1ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¤Ç¸º¤Ã¤¿Çä¾å¡×¤òÀµ³Î¤Ë»»½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÛÈ½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¼þÊÕ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°Åù¤ÎÎÁ¶âÁê¾ì¡×¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬¡¢½êÍ¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¹ç·×2Âæ¤Î¼Ö¤òÌó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÃÇÃó¼Ö¤·¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Åö³º¥¨¥ê¥¢¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶âÁê¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö1»þ´Ö700±ß¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÇå½þ³Û¤ò»»Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¶â³Û¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¡¢Ë¡Åª¤ËÁè¤¤Â»³²Çå½þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¶â³Û¤Ï¡Ö1Ëü±ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕÃó¼Ö¾ì¤ÎÁê¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö1»þ´ÖÊ¬¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¡Ê¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÃÇÃó¼Ö¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ï¿ôÉ´±ß¤À¤«¤éÌµÃÇÃó¼Ö¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Úー¥¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²¾Ì²¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´ÖÀêÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÇä¾å¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ±¿Å¾Ãæ¤ÎµÙ·Æ¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎSA¡¦PA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãó¼ÖÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
´ÇÈÄ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ³¶â1Ëü±ß¡×¤ËË¡Åª¤Ê¶¯À©ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤Î±Ä¶ÈË¸³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¿ôÉ´±ß¤Ê¤é°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¼Î¤Æ¡¢µÙ·Æ¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌµÍÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±ºö¤Ç¤¹¡£
