¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¸«Æ¨¤·»ëÄ°¡Ö¶Ê½ç¥Á¥ã¥×¥¿ー¥ê¥¹¥È¡×¸ø³«¡¡NHK ONE¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¡¡12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£NHK ONE¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ½é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×NHK ONE¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ö¶Ê½ç¥Á¥ã¥×¥¿ー¥ê¥¹¥È¡×QR¥³ー¥É¡Ë
¡¡NHK ONE¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·ー¥óÊÌ¤Î¡Ö¶Ê½ç¥Á¥ã¥×¥¿ー¥ê¥¹¥È¡×¡Ê¸«Æ¨¤·»ëÄ°¡Ë¤òº£Ç¯¤â¸ø³«¡£¹ÈÇò¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢²Î¾§¶Ê¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ò´Þ¤á¤¿¥·ー¥ó½ç¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³ºÅö¥·ー¥ó¤ÎËÁÆ¬¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤¬Éû²»À¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡Ö¹ÈÇò¥¦¥é¥Èー¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¥·ー¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÏÃÂê¤Î¥·ー¥ó¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·ー¥ó¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤âÊüÁ÷¸å¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ò¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢NHK ONE¤¬¤É¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖNHK ONE¡×¤È¤Ï¡©
¡¡NHK ONE¤È¤Ï¡¢NHK¤¬ÊüÁ÷¤ÈÄÌ¿®¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¸ø¶¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤À¡£¡Ö¤è¤êÊØÍø¤Ë¿È¶á¤Ë¡ª ¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¡¤É¤³¤Ç¤â¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¿È¶á¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ10·î1Æü¤è¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡NHK ONE¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁ¤òºâ¸»¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËNHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÏÄÉ²ÃÉéÃ´¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ¬Ìó¤Ø¤ÎÆ±°Õ¡¦À¤ÂÓÍøÍÑ¤ÎÁªÂò¡¦µï½»ÃÏ°è¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡NHK ONE¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¡×¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ã¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡ä¡¡¡ÖºÇ½é¤«¤é¸«¤ë¡×¡Ö¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¹àÌÜ¤À¤±¸«¤ë¡×µ¡Ç½¤ËÃíÌÜ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÈE¥Æ¥ì¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¸«¤ë¡×µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£ÊüÁ÷¤ÎÅÓÃæ¤«¤é»ëÄ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤ËÌá¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Î·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤â°Â¿´¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØNHK NEWS ¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¤ä¡ØNHK¥Ë¥åー¥¹7¡Ù¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¹àÌÜ¡Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤À¤±¤òÁª¤ó¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¶Ê½ç¥Á¥ã¥×¥¿ー¥ê¥¹¥È¡×¤¬¤³¤ì¤Ë¶á¤¤µ¡Ç½¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¤Î³µÍ×¤òÉ½¼¨¤·¡¢¾ÜºÙ¤ÊÁ´Ê¸¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï²èÌÌ¾å¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤à¡Öµ»ö¤Î¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹±ÜÍ÷¡×¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¾ðÊó¤ä¡¢¾Íè¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡×¡¢»Ò¶¡¸þ¤±ÈÖÁÈ¤òÍ¥ÀèÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥âー¥É¡×¤â¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¡ä¡¡¥¹¥Þ¥Û¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂ³¤¤ò¸«¤é¤ì¤ë
¡¡1À¤ÂÓ1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢ºÇÂç5¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¡ÖNHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³°½ÐÀè¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤ò¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ëÄ°ÍúÎò¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤ÇÆ±´ü¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤â³°¤ÇÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿µ¢¤êÆ»¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ëÄ°¤·¡¢µ¢Âð¸å¤ËÂ³¤¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¢¨»öÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñ50¤ÎÊüÁ÷¶É¤«¤éÇ¤°Õ¤ÎÃÏ°è¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹ÔÀè¤ä¼Â²È¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¥íー¥«¥ë¥Ë¥åー¥¹¤äÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÊÈÖÁÈÉ½¡Ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢£NHK ONE¤¬²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡È¸«¤¿¤¤¾ðÊó¤òÁª¤Ó¼è¤ë¡É»ëÄ°ÂÎ¸³
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖNHK¥×¥é¥¹¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ê¤É²»¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´Ä¶¤ä¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ°²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÁ´Ê¸¤ò¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÄ¾ÀÜÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÒ³²¡¦ËÉºÒ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡¦ËÉºÒ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤â¼çÍ×¤ÊÄê»þ¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤òÆ±»þÇÛ¿®¡£¡ÖWeb¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¡¢¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Î²áµî¤ÎÈÖÁÈ¾ðÊó¤ò¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËºÆÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò»öÅµ¤Î¤è¤¦¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK ONE¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤«¤é¡È¸«¤¿¤¤¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁª¤Ó¼è¤ë¡É»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡áµ×Â¢Àé·Ã¡Ë