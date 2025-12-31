¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¾®À«¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¼Â¤Ï¡È»î¤·¤Æ¡É¤¤¤¿¡¢¿®Ä¹¤ÎÁ¡ºÙ¤¹¤®¤ë¿ÍºàÅÐÍÑ½Ñ
Å·²¼ÉÛÉð¤ò¾§¤¨¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡£³Ú»Ô³ÚºÂ¤äÅ´Ë¤³èÍÑ¡¢²³¶¹´Ö¤Î´ñ½±¤Ê¤É³×¿·Åª¤«¤Ä¹ëÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ØÈ÷Á°Ï·¿ÍÊª¸ì¡Ù¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆü¾ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£¿®Ä¹¤Ï¾®À«¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤ª¤é¤Ì¤«¡×
¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾®À«¤ÏÉô²°¤ËÆþ¤ê¡Ö²¿ÍÑ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿®Ä¹¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç²¿¤«ÍÑ¤ò¿½¤·¤Ä¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®À«¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®À«¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¸æÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ª¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÉô²°¤«¤éÂà½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿®Ä¹¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÃ¯¤«¤ª¤é¤Ì¤«¡×¤È¾®À«¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¾®À«¤Ï¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¾®À«¤¬Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿ÍÑ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Î¤¦¤«¤¬¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÏËô¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾®À«¤â¡Ö¤Þ¤¿¸æÍÑ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ª¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÂà½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¿®Ä¹¤Î¿¿°Õ
¿®Ä¹¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»°¿ÍÌÜ¤Î¾®À«¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤Þ¤¿¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤Ï¾®À«¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤ª¤é¤Ì¤«¡×
»°¿ÍÌÜ¤Î¾®À«¤âÉô²°¤ËÆþ¤ê¡Ö²¿ÍÑ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Ä¹¤Ïº£ÅÙ¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢²¿¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¿²¿¤«¸æÍÑ¤ÎÀÞ¤Ï¡¢¤ª¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È»°¿ÍÌÜ¤Î¾®À«¤¬Âà½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Éô²°¤Î¶ù¤Ë¥´¥ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¤«¤éÂà½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥´¥ß¡¢¼Â¤Ï¿®Ä¹¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¿¾®À«¤¬Âà½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«¡Ê½¦¤¦¤«¡Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤Î¤Ç¤ÏÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎäÀÅ¤Ë¼þ°Ï¤ò¸«¤Æ¾õ¶·¤ò¤È¤é¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÍ³Ð¤ò¸«È´¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤«¤¯¤·¤Æ»°ÈÖÌÜ¤Î¾®À«¤¬¡¢¿®Ä¹¤«¤é½Å¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤Ï¿®Ä¹¤¬¾®À«¤¿¤Á¤ò»î¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Ä¹¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÌÄ¤«¤Ì¤Ê¤é»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¥Û¥È¥È¥®¥¹¡×¤Î²Î¤ËÉ½¤µ¤ì¤ë·ã¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÀèÁö¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤äÅª³Î¤Ê¹ÔÆ°¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ÈÅª³Î¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
