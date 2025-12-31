¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¡×¡¡ÉÙ»Î¤½¤Ð¤Î¾×·âÅª¤Ê¡È»îºîÉÊ¡É¤ËSNS»¿ÈÝ¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
¡¡12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»îºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¡×¡¡ÉÙ»Î¤½¤Ð¤Î¾×·âÅª¤Ê¡È»îºîÉÊ¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î²èÁü¤ò3ÉÃ¸«¤Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê»îºîÉÊ¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤½¤Ð¤Î¾å¤Ë¤¿¤¤¾Æ¤¤ò¤Î¤»¤¿»îºîÉÊ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö3ÉÃ¤É¤³¤í¤«»°ÅÙ¸«¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤¸¤ã¤Í¡Á¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤¤¾Æ¤¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤¤¾Æ¤¤Ï¤¢¤«¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¤«¤Ê¡×¡ÖÌµËÅ¤¹¤®¤Þ¤¹¤¾¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤á¤í¡ª¤Þ¤À°ú¤ÊÖ¤»¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Â¿·¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤«¤â¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°Õ³°¤È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³×Ì¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£