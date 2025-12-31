Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤Ë¿·Ç¯Áá¡¹¥â¥ä¥â¥ä¡Ä¡Ö¥¢¥¦¥¿ーÆþ¤ê¤Î¤Ï¤º¤¬²ÆÊª¤À¤±¡×¡Ö13～17ÅÀ¤Ê¤Î¤Ë5ÅÀ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Ë¡Åª¤ËÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤â¡¢Áá¤¯¤â¡ÖÊ¡ÂÞ¾¦Àï¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¥µ¥¤¥È¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¡ÂÞ¤ò´ë²è¡£
Ãæ¿È¤¬»öÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ìÊ¡ÂÞ¡×¤ä¡¢Í½ÌóÃêÁªÀ©¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊ¡ÂÞ¡×¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯·Á¼°¤Ç¿ô¤«·îÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î·Á¤âÂ¿ÍÍ¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¸½Êª¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤äÀâÌÀÊ¸¤Î¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¶áÇ¯¡¢SNS¾å¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï¿ôÀé±ß¤«¤é¿ôËü±ß¤È¤¤¤¦·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤Çã¤¤Êª¤À¡£Ãæ¿È¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¢Ê¡ÂÞ¤À¤·»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹ØÆþ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¤¤¿¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥é¥¤¥ó¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏË¡Î§Åª¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¾ÃÈñ¼ÔÈï³²¤Ë¾Ü¤·¤¤³¤ÅèÊ¸¾ÏÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥±ー¥¹¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¥±ー¥¹①¡ÛÉÔÎÉÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç
ºÇ¤âÌÀ³Î¤ËÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢±ø¤ì¤äÇËÂ»¤¬¤¢¤ëÉÔÎÉÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤À¡£³¤ÅèÊÛ¸î»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¡ÂÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ØÄÌ¾ï¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨ÆÀ¤ëÉÊ¼Á¡Ù¤ÎÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¾å¡¢É¬¤º¤·¤â¹ØÆþ¼Ô¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÆÃÄê¤ÎÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤äÇËÂ»¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖÉÊ¤äÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¾å¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÉÔÅ¬¹çÀÕÇ¤¡ÊÌ±Ë¡565¾ò¡Ë¤Ë¤è¤ë·ÀÌó¤Î²ò½ü¤ä¡¢º¾µ½¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·¡ÊÌ±Ë¡96¾ò1¹à¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¡ÂÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âµ¤¬ÇË¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â»È¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Á°Äó¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ë¡Åª¤Ë¤âÌäÂê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¡Ú¥±ー¥¹②¡Û¹¹ð¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¾ì¹ç
¡Ö¥¢¥¦¥¿ーÆþ¤ê¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë²ÆÊª¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ð¤«¤ê¡×
¡Ö¡Ø13～17ÅÀÆþ¤ê¡Ù¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¼ÂºÝ¤Ï5～8ÅÀ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¹¹ðÉ½¼¨¤È¼ÂºÝ¤ÎÃæ¿È¤¬¿©¤¤°ã¤¦¥±ー¥¹¤â¡¢ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¢¥¦¥¿ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø13～17ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µºÜ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇäÇã¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤¬Á°Äó¾ò·ï¤ò½¼¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å½Ò¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÊÖÉÊ¤äÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¡Ê³¤ÅèÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ú¥±ー¥¹③¡Û¡ÖÃæ¿È¤¬ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¾ì¹ç
°ìÊý¡¢ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤¬Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¡ÖºòÇ¯Çã¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Èº£Ç¯¤ÎÃæ¿È¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ç´ÑÅª¤ÊÉÔËþ¤À¡£
¤È¤¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ï¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤ä¿§¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Ê¡ÂÞ¤Ë¤ÏËÜÍè¡¢¡Ö³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤Î¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ØºòÇ¯¤ÈÃæ¿È¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ØÆâÍÆ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÆÃÄê¤ÎÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÖÉÊ¤äÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê³¤ÅèÊÛ¸î»Î¡Ë»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤ËÃí°Õ
¤Ê¤ª¡¢¾å½Ò¤·¤¿ÊÖÉÊ¤äÊÖ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±ー¥¹¡ÊÉÔÎÉÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¹¹ð¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦Ãæ¿È¤À¤Ã¤¿¡Ë¤Ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡ÖÊ¡ÂÞ¤¬¡ØÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶âÉÔ²Ä¡Ù¤ÈÌÀµ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨ÌäÂê¤Î¤¢¤ëÃæ¿È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÈÎÇä¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Î§Åª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ê¡ÂÞ¤Ï¿·Ç¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£¹ØÆþÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¿È¤Î¸ø³«¤ÎÍÌµ¡×¡ÖÅÀ¿ô¤äÆâÍÆ¤Î¾ò·ï¡×¡ÖÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Î¥ëー¥ë¡×¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡£
Ë¡Î§¾å¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¤¤¿¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë――¡£¤½¤ÎÀþ°ú¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ê¡ÂÞ¤ò¸¤¯³Ú¤·¤àÂè°ìÊâ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£