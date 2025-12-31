ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç»È¤¨¤ÆÄ¶´ÊÃ±♡ÏÃÂê¤ÎÄ´Íý¥°¥Ã¥º¤¬300±ß¤Ç½Ð¤¿¤è¡Á
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§1ÃÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¾ø¤·´ï
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§21.5¡ß18.5¡ß12cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¡§4550480877761
ÂçÍÆÎÌ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö1ÃÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¾ø¤·´ï¡×
º£²ó¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö1ÃÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¾ø¤·´ï¡×¤Ï¡¢21.5¡ß18.5¡ß12cm¤È¤¤¤¦Âç¤¤á¥µ¥¤¥º¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸ÍÑ¾ø¤·´ï¼«ÂÎ¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÅÙ¤Ëºî¤ì¤ëÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤³¤Á¤é¤Ï¹¤µ¤â¹â¤µ¤â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¾ø¤·ÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¾ø¤·¥Ñ¥óºî¤ê¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¡£
¿å¤òÆþ¤ì¤ë»®¡¢¥¶¥ë¡¢¥Õ¥¿¤Î3ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´Íý¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¡ª¡Ö1ÃÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¾ø¤·´ï¡×¤Ç»þÃ»Ä´Íý
»È¤¤Êý¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º²¼¤Î»®¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¡¢¿©ºà¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¶¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤ë¤À¤±¡£
¤¢¤È¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷´°Î»¤Ç¤¹¡£
»î¤·¤Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó1ËÜÊ¬¤ò¾ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢600W¤Ç3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¡¢´Å¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Û¤¯¤Û¤¯¾ø¤·ÌîºÚ¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÇ®»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ï¿©ºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ºÇÔ¤Ê¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ä¡¢¤¢¤È°ìÉÊÍß¤·¤¤»þ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¤ÇËèÆü»È¤¨¤ë¡ª¤»¤¤¤íÂå¤ï¤ê¤Î¿·ÄêÈÖ
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢Ä´Íý¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤ÊÅÀ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ê¤Î¤Ç·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤»¤¤¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ó¤ä´¥Áç¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
330±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢1¡Á2¿ÍÁ°¤Î¤ª¤«¤º¤ò°ìÅÙ¤Ëºî¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¾ø¤·ÎÁÍý¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ê´Ö¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½Âå¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö1ÃÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¾ø¤·´ï¡×¤Ï¡¢¼ê·Ú¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤«¤æ¤¤½ê¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×Ä´Íý´ï¶ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾ø¤·ÎÁÍý¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£