お酒はやめなくても大丈夫！ 太りにくく適量ならカラダにも良いお酒とは！？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

お酒はやめなくていい

お酒は適量なら体によい効果も

アルコールは飲みすぎると肝臓にダメージを与え、肝機能を低下させます。肝臓は基礎代謝の21%もの割合を占めるため、飲酒によって代謝そのものが低下。肝臓内に中性脂肪がたまって肥満や脂肪肝につながることも。

しかし、太らないお酒の飲み方もあります。お酒は適量なら体によい効果があるのです。例えば、アルコールが分解される際に肝臓内の糖を消費するため、適量の飲酒を続けることで血糖値や中性脂肪を低下させる効果があることもわかっています。

では、適量とはどのくらいなのでしょうか。1日に飲む量は、日本酒なら1合、ビールなら中びん1本、ワインならグラス2杯。アルコール量としては20gまでが適量です。

もうひとつ注意したいのが糖質。できれば、焼酎やウイスキーといった糖質がほぼゼロの「蒸留酒」を選びましょう。ただし、サワーやカクテルは甘い果汁やリキュールで割るので糖質が多めです。特に缶酎ハイには、異性化糖と呼ばれる果糖ぶどう糖液糖が含まれるものも多くあるので、アルコールと糖質のダブルパンチ。また、ビール、ワイン、日本酒などの「醸造酒」も糖質を含んでいます。醸造酒の中なら、糖質が比較的低いワインを飲むのがおすすめです。

お酒は飲んでもOK

太りやすいお酒と太りにくいお酒

太りやすいお酒 ビールや日本酒などの醸造酒。糖質がかなり多いのは梅酒などの果実酒。 太りにくいお酒 蒸留酒は糖質がほぼゼロ。醸造酒の中でもワインは糖質が少なめ。

