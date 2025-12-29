「老後2000万円」は貯めなくていい。和田秀樹が語る、死ぬ間際に「一番後悔する」お金の使い方
人生100年時代の到来に伴い、これまで私たちが「正解」だと思い込んできた人生設計は、大きく変わろうとしています。
「老後資金は2000万円必要だ」「いや、インフレだから4000万円だ」……。 メディアで繰り返されるこうした数字に、不安を募らせている50代の方は多いのではないでしょうか。そのため、「今は我慢して、少しでも多く貯金しなければ」と、現役時代の楽しみを犠牲にしている人も少なくありません。
しかし、老年精神医学の専門家である和田秀樹氏は、そうした「貯金への呪縛」こそが、人生最大の後悔を生むと指摘します。
本記事では、和田秀樹さんの著書『50歳からのチャンスを広げる 「自分軸」』（日東書院本社）から一部抜粋し、50代が今すぐ切り替えるべき「お金との付き合い方」を紹介します。なぜ「貯金はいらない」のか。その医学的な根拠とは？
「老後に2000万円なければ生きていけない」「いや、インフレリスクを考えたら2000万円では足りない。4000万円必要だ」といった議論がテレビのワイドショーなどでも尽きません。
こうした不安を煽られれば誰でも呪縛にとらわれてしまい慎重になります。お金を貯め込み、使うことを躊躇（ちゅうちょ）してしまう人は多いはずです。
しかし、私は老年医学を長い間やっていて気がついたことがあります。歳を取るほど、人間は意外とお金を使わない、いや、使えないのです。
人間は歳を重ねれば、ヨボヨボになったり、寝たきりになったり、あるいは認知症がひどくなったりします。その頃には、家のローンも払い終わって、子どもも独立して、教育費もかからなくなっているので、経済的に余裕ができているはずです。
ところが、認知症が進んだり寝たきりになったりしたら、旅行に行ったり高級レストランで食事をしたりする機会は、まずありません。年金が支払われている人であれば、十分にそれで生活できます。病気になって入院することになっても国の保険制度を使えば支出はさほどかかりません。
要介護状態や認知症になって特別養護老人ホームに入るのも、個室に入っても介護保険があるので、通常、年金の範囲で賄えます。
その時はじめて、「一生懸命に節約して頑張って貯金なんかしなくてよかったな、損したな」という気分になるはずです。使おうと思っても使えないのです。つまり、老後の蓄えなどみなさんが心配するほど必要ないのです。
「老後が心配」という方は、この数字をひとつの目安にしてみてはどうでしょうか。
もちろん、1500万円も手元にないという人もいるでしょうが、いよいよ寝たきりになれば広い家などいりません。設備はゴージャスでなくても介護のいい有料老人ホームなら、家を売ればおつりがくるくらいで入居できます。家を売るなりリバースモーゲージなどを使えば貯金はそれ以下でもいいことになります。
そもそも、50代のみなさんが70代、80代になるころは有料老人ホームも供給過剰の状態になっているはずです。団塊世代やポスト団塊世代向けに作られた施設が有り余っているのは明白です。介護職員の人手不足は、みなさんの時代にはロボットが補っているでしょうから、今よりも安い費用で入居できるはずです。
将来を不安に思ってお金を貯め込んでも、一番楽しめるタイミングにお金を使わなければもったいないとしか言いようがありません。体が動かなくなってから、「あれに使えばよかった」「こんなことをしてみたかった」と思っても遅いのです。
将来を不安視するよりも、今、使おうと思えば楽しく使えることを考えるべきでしょう。50代のみなさんは守りに入らずに今を楽しむためにお金を使っていくことを考えてもいいでしょう。
確かに、将来への備えは大切ですが、ケチケチして貯める必要はありません。人生100年時を見据えたとき、大切なのは「心の豊かさ」を追求することです。
資産を増やし、経済的な安定を得ることは大切ですが、肝心なのは、そのお金をどう使うか。今を充実して生きるために、お金を使うべきでしょう。
多くの高齢者が口をそろえますが、認知症にならなかった場合（なっても古い記憶は結構覚えているものですが）、人間にとって亡くなるときの最大の財産は思い出です。美味しいものを食べ、旅行に出かけ、やりたいことに思い切ってチャレンジしてみる。そうした経験に投資することで、人生はずっと豊かになります。
お金で買えない喜びや感動、そして思い出。それこそが、私たちの心を満たしてくれる大切な財産です。そしてそれは「お金にとらわれない生き方」でかないます。
人生の最終段階にある人からよく聞くのは、「死ぬまでに、楽しい思い出をもっと残しておきたかった」という声です。「お金をもっと残せばよかった」という声はまずありません。後悔しないためにも、ためらわずにお金を使う勇気を持ちたいものです。
ただ、一般論では70歳を過ぎても50代のような健康状態でいられることのほうが珍しいのが現実です。特に男性は、年齢を重ねれば、体力はなくなり外出にもおっくうになりがちです。
「人生は短い」と誰しも口にする一方で、私たちは「あと何年生きるんだろうか」と漠然と考え、つい先のことを優先してしまいます。
でも本当は、誰にも明日のことなんて分かりません。だったら思い切って、今を生きる。体が動けるうちに、行きたい場所に行く。会いたい人に会いに行く。やりたいことを、全力で楽しむ。財産は残さず、元気なうちに使い切る。
50代から「今を生きる」姿勢があれば、お金なんて、ほんの些細なことのように思えてくるはずです。この書籍の執筆者：和田秀樹 プロフィール
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。
東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長、 立命館大学生命科学部特任教授 。(文:和田 秀樹)
