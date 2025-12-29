【パンダコパンダ】ポップなカラーと描き起こしイラストが可愛い「腕時計」登場
アニメ『パンダコパンダ』のキャラクターがデザインされた腕時計が新登場！ アニメ・漫画のオリジナルグッズを展開する「AMNIBUS」にて受注が開始される。
『パンダコパンダ』は、パンダブーム真っ只中の1972年に劇場公開された、宮崎駿＆高畑勲コンビによるオリジナル中編アニメーション。
天真爛漫な女の子・ミミ子とパンダ父子の奇妙で楽しい家族生活を生き生きとユーモアたっぷりに描き出す。
童話『長くつ下のピッピ』の世界観にインスピレーションを受けた宮崎駿が原案・脚本・画面設定を手掛け高畑勲が演出を担当。後の高畑・宮崎作品の源流とも言われ今なお愛され続ける超名作ファンタジーだ。
このたび「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」に『パンダコパンダ』の腕時計が新登場、受注受付がスタート！
本アイテムは文字盤に描き起こしイラストを複数配置し、キャラクターの魅力が一目で伝わります♪ さらに、針部分はチューリップの形でとってもキュート。ほんわかした『パンダコパンダ』の作品世界観溢れるデザインに仕上がっている。
BOXは黄色をベースにロゴを箔押しでデザイン。時計をそのまま飾っておけるよう、高級感のある仕様となっている。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンで活躍してくれるキュートな腕時計、ぜひチェックしてみて。
☆商品イメージなどをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）TMS
