無心に役目を果たせば開運の扉が開く／2026年「七赤金星」の人の運勢
メンテナンスの年。苦難が成長につながる／2026年「六白金星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「七赤金星」2026年のバイオリズム
2026年は自身の運勢と周囲の運勢が並行して動く。ありがたいのは4月と8月の自身の落ち込みの際に、周囲の環境が整っていること。2026年は宇宙が七赤金星の活躍を待っている。そう思えるほどに、周りに助けられる一年だ。
反対に周囲の状況が悪化する12月は七赤金星の運勢がつよい。2027年はさらに運勢が高まるだけに、年末年始で疲れた周囲を引っ張っていこう。周囲を支え、周囲に支えられ徐々に道が拓けてくる。
特に注意すべきは8月。ここでまとまった支払いが急に訪れるから、口座の残高には目を光らせておくべきだ。
■「七赤金星」家庭と健康
2026年の七赤金星は家族に尽くしたい一年。2025年の坎入（かんにゅう）では孤独感を覚えたことだろうけれど、それは同時に家族や親しい人たちにも「わかってあげられないつらさ」を感じさせていたのである。互いに傷ついた一年を埋めるように、できるだけ家族と過ごす時間を増やしたい。
仕事も忙しくなる中で、なかなか一緒に食事をする時間も取れなくなる。それでも家事や家庭の用事を引き受けるなどしたい。とりわけ父との関係、長男との関係には気を使おう。2026年は珍しく彼らとスムーズにコミュニケーションが進む。
将来の家族のあり方やこれからの仕事の進め方などいろいろな話をしたい。長女から話が来たときは、何かしら大きな事態がやってくる予兆。直接的にチャンスが来るかは別として、大事な動きが胎動している合図だから、心して耳を傾けることだ。
一年を通じて疲れが溜まりやすい。2026年は職場とかけ合って、シエスタを導入するのも良いだろう。
とりわけ4月と8月は体調を崩しやすい。春は頭痛に悩まされることになりそうだ。花粉症を持つ人はいっそうつらさを感じる。更年期特有の症状もきつさを増すだろう。年度初めということでなかなか休みも取りづらいだろうから、できるだけ早めに帰宅できるように調整を。
夏はむくみや下痢に悩まされそうだ。普段からお腹を冷やさないようにしておこう。この星は水を溜め込みやすいから、軽い運動などを習慣にし、水はけの良い身体を目指そう。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』