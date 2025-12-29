東芝ライフスタイルは2026年2月1日から、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に基づく特定家庭用機器のうち、家庭用エアコン（ユニット形エアコンディショナー）の再商品化などに必要な行為に関する料金（リサイクル料金）を、現在の990円から550円に改定する。



●現行990円を550円に



今回の、リサイクル料金改定は、処理工程の改善や製造業者の業務効率化などによって費用削減が進んだことを受けて適正な料金を検討した結果、家電リサイクル法第20条に基づいて行われる。



なお、リサイクル料金は1台あたりのもので、全国一律となる。また、リサイクル料金に加えて、小売業者や市町村などの収集運搬料金が別途発生する。