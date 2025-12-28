ReolºÇ¿·¥Ä¥¢ー±ÇÁü¤è¤ê¡Öun, deux, trois¡×¥é¥¤¥ô±ÇÁü¸ø³«¡ªºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤âÅþÃå
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Reol¡Öun, deux, trois¡×¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Reol¤ÎÈþ¤·¤À¤³¦´Ñ¤Ë²»¤È±ÇÁü¤Ç¿»¤í¤¦
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢Reol¤¬º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ä¥¢ー¡ØReol Oneman Live 2025¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ù¤ÎZeppDiverCity(TOKYO)¸ø±é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁü¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¡¢2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈþ¼³Ø¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëBlu-ray¤ª¤è¤ÓDVD¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öun, deux, trois¡×¤ÏReol¤¬2020Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶â»úÅã¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë³Ú¶Ê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Reol¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈþ¼³Ø¡Ù¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤âÅþÃå¡£Reol¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ãー¥¸¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦Legit¤Î¤ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë¤ä¡¢Á´·ÁÂÖ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤ÎÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Ê¤É¡¢ÆÃÅµ¤â½¼¼Â¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.21 ON SALE
ALBUM¡ØÈþ¼³Ø¡Ù
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÚReol - un, deux, trois [Live at ¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à Tokyo]¡Û
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡ØÈþ¼³Ø¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¡ØÈþ¼³Ø¡ÙÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
