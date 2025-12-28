YouTuberのRちゃんが、2025年12月27日にYouTubeを更新。ジュエリーの紛失で警察に被害届を提出、受理されたことを明かした。

「悔しいから、400万ぐらいのブローチを買いました」

RちゃんはYouTubeで「今日はね、（クリスマス）イブなんですけど、警察に行ってきました」と切り出した。

10月に「500万円のアクセ無くして心折れたので、ヤケ食い」という動画を公開していたRちゃん。自分で紛失したと思っていたが、「11月にジュエリー使おうと思って探したら、いくつか見当たらなかったのよ」。

どこかに持ち歩いたか、どこかに置いてきたかの記憶がまったくないとのこと。また、「ジュエリーを失くしたことなんて全然ないから」「えっ、いつのタイミング？」とRちゃん。「本当にショックでかなり探して」それでも見つからず、さらに「新たに5個ぐらいないの」ということで、「すっごい怖くなって、警察に行きました」と明かした。

状況を説明すると、盗難として扱うことになり、「今日被害届を正式に受理していただきました」という。いまの気持ちとしてはホッとしているそうだ。

盗まれたジュエリーが返ってくることを「期待はあんましてない」というが、「（被害届を）受理していただけたとか、警察の方が（盗難を）事実として認めてくれた。そこって本当に大事」と語った。

被害の後、「悔しいから、（ジュエリーブランド）ショーメで400万（円）ぐらいのブローチを買いました」と、新たにジュエリーを購入したという。

Rちゃんは「上書きしてやろうと思って。（本名）大野茜里（あかり）をなめんじゃないわよ？ さらに買ってやればいいのよ。そしてさらに稼げばいいのよ」と冗談めかして語っていた。