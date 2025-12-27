ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡¡ÂëÀïÎÏ³°¢ªµð¿ÍÆþ¤ê¡Ä30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÊó¹ð¡ÖÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
µå³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡Ä30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÊó¹ð
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÅì¤ÏJRÅìÆüËÜ¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢16¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.52¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï2·³¤Ç21ÅÐÈÄ¤·9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.48¤òµÏ¿¡£11·î¤Ëµð¿Í¤È°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÈÄÅìËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â¤´À¼±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
.
¡¡Íèµ¨¤«¤éÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë