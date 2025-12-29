『Shadowverse: Worlds Beyond』がアニメ『葬送のフリーレン』とコラボ！
次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』が、アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボを2025年12月29日から開始する。このコラボでは、アウラのリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がログインするだけでもらえるキャンペーンも実施される。
コラボ期間中、初めてログインした日から8日間、毎日ログインすることで「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケットを獲得できる。1日目にはアウラのリーダースキン、エンブレム、カードスリーブをもらうことができ、続く日には様々なカードパックチケットが配布される。
同日には新カードパック「花酔遊戯」もリリースされる。このパックには、人気キャラクター「アルカナゴッド」たちに加え、新しい勢力「遊々花神」が登場。新カードパックのプロモーション映像も公開されている。
コラボリーダースキンには「フリーレン」「フェルン」「シュタルク」が登場し、エクスチェンジチケットとの交換で獲得可能。エクスチェンジチケットはカードパック購入時に稀に排出される特別なチケットで、リーダースキンセットやカードスタイル、ホーム背景セットと交換できる。
アニメ『葬送のフリーレン』コラボを記念して、デッキプレゼントキャンペーンも実施される。全4種の中から好きなデッキを1つ選んで獲得できるこのキャンペーンは、コラボ開始日から実施される。さらに、コラボに合わせたお得なセットや新商品も販売される予定で、「葬送のフリーレンコラボ！購入特典付きカードパックセット」や、アニメの世界観を再現したコラボステージなどがラインナップされる。
そのほかにも、コラボダンジョンや記念パークイベント、週末ロビー大会「新たなる旅路杯」など、様々なコラボイベントが開催される予定となっている。
▼作品情報
タイトル：Shadowverse: Worlds Beyond
配信開始日：2025年6月17日(火)
開発・運営：株式会社 Cygames
ジャンル：対戦型オンラインデジタルカードゲーム
配信プラットフォーム：App Store、Google Play、Steam、Epic Games Store
公式サイト：https://shadowverse-wb.com/ja/
公式 X：@shadowverse_jp（https://x.com/shadowverse_jp）
公式 Instagram：@Shadowverse_jp(https://www.instagram.com/shadowverse_jp/)
公式 Discord：Shadowverse: Worlds Beyond(https://discord.gg/Y3XqhKaxaz)
価格：基本無料(アイテム課金制)
対応言語：日本語、英語、繁体字、韓国語、簡体字(PCのみ)
