『地獄先生ぬ〜べ〜』第十四話 タイトルはシークレット！ ノンクレOP映像公開
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールの初回、第十四話の場面カットが公開。放送に先駆けてノンクレジットOP映像も公開された。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、1月7日（水）放送の第2クール初回・第十四話の場面カットが公開された。広や郷子たち、いつものメンバーは、ぬ〜べ〜とラーメン屋に行ったり、とある神社に行ったり……！？ いつもと変わらない毎日だが……？ 第十四話のタイトルは……なんとシークレット！ ぜひリアルタイムで放送をご覧になって確かめてほしい。
＞＞＞第十四話の場面カットをすべてチェック！（写真11点）
また放送に先駆けて、第2クールのノンクレジットOP映像を公開。THE ORAL CIGARETTESの疾走感溢れるサウンドが特徴的なロックナンバー『ERASE』にのせて、童守小学校のいつもの風景や、玉藻・ゆきめといったお馴染みのキャラクター、そして、妖怪から生徒たちを守るぬ〜べ〜の姿が描かれていく。そして、第2クールの注目ポイントである、ぬ〜べ〜の過去にまつわる重要キャラクターも垣間見ることができる。
放送をお楽しみに。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
＞＞＞第十四話の場面カットをすべてチェック！（写真11点）
また放送に先駆けて、第2クールのノンクレジットOP映像を公開。THE ORAL CIGARETTESの疾走感溢れるサウンドが特徴的なロックナンバー『ERASE』にのせて、童守小学校のいつもの風景や、玉藻・ゆきめといったお馴染みのキャラクター、そして、妖怪から生徒たちを守るぬ〜べ〜の姿が描かれていく。そして、第2クールの注目ポイントである、ぬ〜べ〜の過去にまつわる重要キャラクターも垣間見ることができる。
放送をお楽しみに。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同