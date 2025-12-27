「必ず大好きな神戸の街に帰って来ます」心苦しい決断の先で――汰木康也が“新たな挑戦”へ決意！ ファンからは「寂しい」「最後の一文で元気出た」の声
ヴィッセル神戸は12月27日、MF汰木康也の柏レイソルへの完全移籍を発表。同日、汰木が自身のインスタグラムを更新し、神戸への感謝と決意を綴った。
汰木は「４年間お世話になりました。最高のヴィッセルファミリーと一緒に闘い、タイトルを獲得できて幸せでした」と切り出し、「スタジアムで自分のユニフォーム、ゲーフラを掲げてくださった方々、普段から差し入れや手紙をくれた方々、本当に感謝しています」とした。
続けて、「心苦しい決断でした。恩返しはより成長した姿を見せる事だと思っています。また必ず大好きな神戸の街に帰って来ます」と、神戸への強い思いを言葉にした。
現在30歳の汰木は、横浜F・マリノスのアカデミー出身。2014年にモンテディオ山形でプロキャリアをスタートし、浦和レッズを経て22年に神戸へ加入した。2025年シーズンはJ１で24試合に出場し、２ゴールを記録。サイドを主戦場に、献身的なプレーでチームに貢献してきた。
この投稿にはファンからも「４年間ありがとう」「これからもずっと応援します」「寂しいですが、最後の一文を読んで元気が出ました！」「絶対強くなって帰ってきて下さい」といった温かい声が相次いだ。
神戸での経験を糧に、新天地・柏でどのような姿を見せるのか。汰木康也の新たな挑戦が始まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
