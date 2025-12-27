「必ず大好きな神戸の街に帰って来ます」心苦しい決断の先で――汰木康也が“新たな挑戦”へ決意！ ファンからは「寂しい」「最後の一文で元気出た」の声

「必ず大好きな神戸の街に帰って来ます」心苦しい決断の先で――汰木康也が“新たな挑戦”へ決意！ ファンからは「寂しい」「最後の一文で元気出た」の声