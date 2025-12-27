¡ÔÉÍ¾¾¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼Å¹°÷2¿Í»É»¦¡Õ¡Ö¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Èµã¤¤¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡Ä¡×Èï³²¼Ô¡¦ÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈÎ¾¼ê¥Ê¥¤¥ÕÃË¡É¤Î¶§¹Ô¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾Ç¯´Ö
¡Ö»à¤ó¤À¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¨¡¨¡ÃËÀ¤¬¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤äÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï7·î¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç»É»¦»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼»ÔÏºÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£Â¾¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó
¡¡ÈÈ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¡¦»³²¼»ÔÏºÈï¹ð¤Ï3¤«·î¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Î·ë²Ì¡¢·º»öÀÕÇ¤¤¬Ìä¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢11·î14Æü¤Ë»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡£ºÛÈ½¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°äÂ²¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öµ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»³²¼Èï¹ð¤Ï7·î6Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿ÉÍ¾¾»Ô¡¦ÀéºÐÄ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¢¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¡¢Å¹°÷¤Î°ËÆ£ô¥¤µ¤ó¡ÊÅö»þ26¡Ë¤ò¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿2ËÜ¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Èï¹ð¤ÏÍèÅ¹¤¹¤ë¤¿¤Ó°ËÆ£¤µ¤ó¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø½÷À¤Ë¹¥°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤¬»ö·ïÁ°¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç°ËÆ£¤µ¤ó¤ÈÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤ê¡¢µÕº¨¤ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×
¡¡ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î·³Ââ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ø¥¯¥¯¥ê¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤Î¿ÏÊª¡£»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¶¯¤¤»¦°Õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÃË¤ÏÉÑÈË¤ËÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤È¶¦Æ±¤ÇÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢É×¤ÏÊ°¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤È°û¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏµÒ¤À¤«¤é¤Ê¡£¾ïÏ¢¤ÎµÒ¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤«¤è¡£¤¢¤ó¤¿¤âºòÆü²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë²È¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤«»×¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×
¡¡12·î¾å½Ü¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉÍ¾¾»Ô¤òË¬¤ì¤¿¡£É×¤¬»ö·ï¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
»ö·ï¤Î¸åÆüÃÌ¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ëµã¤¤¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡ÖºÊ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á¤ÎÅ¹°÷¤À¤Ã¤¿ô¥¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Ì¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤ÎÄ«¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤´°äÂÎ¤ËÂÐÌÌ½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤â¤¿¤Þ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌ¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ô¥¤µ¤ó¤Î»¦¤µ¤ìÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈá»´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£º£¤âÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ö·ï¸å¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤òÅé¤ß¡¢Á´¹ñ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Ù500¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ø±ü¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²Æì¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢²¬»³¡¢Âçºå¡¢ÀéÍÕ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤«¤é¤ªÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îå¤Þ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆºÊ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ë3»þ´Ö¤¯¤é¤¤Í×¤·¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÍÁ³¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉ×¤Ïº£¤âÂç¤¤ÊÁÓ¼º´¶¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿·¤·¤¤Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ö·ï¤«¤é5¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¿´¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ò¤É¤â2¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éËèÆüÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¡¦ÈÕ¤Î¿©»ö¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢1Æü2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡±ü¤µ¤ó¤Ïµ¤¾æ¤Ç¡¢¤¤¤¤½÷¤Ç¤·¤¿¡£¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿·¤·¤¤Å¹¤Ç¤Þ¤¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éºÛÈ½¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£·èÃå¤¬Ãå¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¼¤¤¸å²ù¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤Å¹¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÊ¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡Âº¤¤Ì¿¤ò¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤ÇÃ¥¤Ã¤¿»³²¼Èï¹ð¤Ë¡¢»ÊË¡¤Ïº£¸å¤É¤ó¤ÊºÛ¤¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
