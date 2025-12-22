メガルカリオやメガデンリュウが登場！ 実際に遊べる「ミニミニガチャポケマシン メガシンカのチカラ」来年1月中旬発売
【ポケモンミニミニガチャポケマシン メガシンカのチカラ】 2025年1月中旬 発売予定 価格：1回300円
(C) Nintendo:Creatures.GAME FREAK.TV Tokyo.ShoPro JR Kikaku
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモンミニミニガチャポケマシン メガシンカのチカラ」を2025年1月中旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、実際に遊べるミニサイズのポケモンガチャマシン。ハンドルを回すとポケモンたちのプレートが入った小さなカプセルが出てくる。今弾では、TVアニメや「Pokémon LEGENDS Z-A」でも大注目のメガシンカポケモンが登場。
ラインナップは、メガルカリオ、メガヤミラミ、メガゲンガー、メガデンリュウ、メガリザードンXの全5種。
メガルカリオver.
メガヤミラミver.
メガゲンガーver.
メガデンリュウver.
メガリザードンXver.
