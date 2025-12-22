ポケモン ミニミニガチャポケマシン メガシンカのチカラ】 2025年1月中旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモンミニミニガチャポケマシン メガシンカのチカラ」を2025年1月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、実際に遊べるミニサイズのポケモンガチャマシン。ハンドルを回すとポケモンたちのプレートが入った小さなカプセルが出てくる。今弾では、TVアニメや「Pokémon LEGENDS Z-A」でも大注目のメガシンカポケモンが登場。

ラインナップは、メガルカリオ、メガヤミラミ、メガゲンガー、メガデンリュウ、メガリザードンXの全5種。

メガルカリオver.

メガヤミラミver.

メガゲンガーver.

メガデンリュウver.

メガリザードンXver.

(C) Nintendo:Creatures.GAME FREAK.TV Tokyo.ShoPro JR Kikaku

(C) Pokémon